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आपके इनबॉक्स की इस 'बीमारी' का आज है जन्मदिन, 3 मई 1978 की एक गलती की वजह से 48 साल से परेशान है पूरी दुनिया!

World First Spam Mail: आज इंटरनेट की दुनिया जिस स्पैम ईमेल से जूझ रही है, उसकी सबसे पहले शुरुआत आज ही दिन 1978 को हुई थी. इंटरनेट की दुनिया में यह 3 मई वह तारीख है, जब पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने नेटवर्क प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों यूजर्स को अनचाहा ऐड भेजा था.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 06:59 AM IST
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आपके इनबॉक्स की इस 'बीमारी' का आज है जन्मदिन, 3 मई 1978 की एक गलती की वजह से 48 साल से परेशान है पूरी दुनिया!

First Spam Email in History: आज के समय में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, जो स्पैम शब्द से परिचित न हो. हमारे ईमेल इनबॉक्स का एक बड़ा हिस्सा अनचाहे स्पैम ईमेल्स से भरा रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिलसिल की शुरुआत कब हुई थी? आज हम और आप जिस Junk ईमेल से पीछा छुड़ाने के लिए फिल्टर और ब्लॉक का सहारा लेते हैं, उसका जन्म आज ही के दिन यानी 3 मई को हुआ था. 3 मई का दिन इंटरनेट के इतिहास में स्पैम ईमेल के जन्म के रूप में दर्ज है.

3 मई 1978 जब पहली बार 'स्पैम' हुआ

दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल स्पैम ईमेल सबसे पहले आज ही के दिन 1978 में भेजा गया था. इसे भेजने वाले व्यक्ति का नाम गैरी थुअर्क था, जो उस समय एक अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करते थे.

सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस समय आज का इंटरनेट मौजूद भी नहीं था. उस दौर में ARPANET यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल होता था, जो मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी और सैन्य संस्थानों को जोड़ता था. गैरी ने अपनी कंपनी के नए कंप्यूटर सिस्टम का प्रचार करने के लिए 393 लोगों को एक साथ ईमेल भेजा.

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कंप्यूटर का प्रचार और भड़के हुए यूजर्स

गैरी थुअर्क चाहते थे कि उनके इस नए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो. उन्होंने कैलिफोर्निया में होने वाले एक डेमो प्रोग्राम के लिए यह ईमेल भेजा था. लेकिन उस समय ग्रुप ईमेल का मामला नहीं था. जब 400 लोगों को एक साथ वह मैसेज मिला, तो कई लोग भड़क गए. उस समय नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल कामों और रिसर्च के लिए होता था. विज्ञापन के लिए इस तरह नेटवर्क का इस्तेमाल करना गलत माना गया. लोगों ने इसकी इतनी शिकायत की कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने गैरी को कड़ी चेतावनी दे दी थी.

लेकिन विरोध के बाद भी हुआ यह कि जिस प्रोग्राम के लिए उन्होंने यह ईमेल भेजा था, उसमें लोगों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई. इस एक ईमेल की बदौलत उनकी कंपनी ने 1.2 करोड़ डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कंप्यूटर बेच डाले. इस मुनाफे ने दुनिया को यह दिखा दिया कि ईमेल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि मार्केटिंग का एक तगड़ा हथियार भी है. यहीं से डिजिटल विज्ञापन के डिजटल दौर की शुरुआत हुई.

कैसे पड़ा स्पैम नाम?

ईमेल के इस अनचाहे रूप को स्पैम नाम मिलने की भी एक अलग ही कहानी है. स्पैम शब्द 1970 के दशक के फेमस कॉमेडी शो मोंटी पायथन के एक स्केच से प्रेरित है. उस शो में एक कैफे के मेनू में हर डिश के साथ Spam शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया था, जिससे लोग ऊब जाते हैं. ठीक उसी तरह, जब अनचाहे ईमेल्स की बाढ़ आने लगी, तो उन्हें स्पैम कहते हैं.

(ये भी पढ़ेंः फोन में सिम नहीं, नेटवर्क गायब... फिर भी बजा सायरन और आया अलर्ट, कैसे काम करता है..)

आज भी परेशान हैं लोग

1978 में एक व्यक्ति के 400 लोगों को भेजा गया वो एक ईमेल आज एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है. आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया भर में हर दिन अरबों स्पैम ईमेल भेजे जाते हैं. साइबर अपराधी अब इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐड के लिए नहीं करते हैं, बल्कि फिशिंग, डेटा चोरी और बैंकिंग फ्रॉड के लिए भी करते हैं. हालांकि मॉडर्न फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी 99% स्पैम को रोक लेती हैं, फिर भी 1% हमारे इनबॉक्स में सेंध लगाने में कामयाब हो ही जाते हैं.

(ये भी पढ़ेंः क्या आज सुबह आपका फोन भी नहीं घनघनाया? तुरंत अपनी Setting में बदल लीजिए ये चीज)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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World First Spam MailMay 3 Internet History

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