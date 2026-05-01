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Google Maps पर कैसे अपडेट होती हैं सड़कें, किसी नई सड़क को नक्शे पर अपडेट होने में कितना टाइम लगता है?

Google Maps Update Process: आज के समय में गूगल मैप्स हमारा सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है. अनजान शहर की तंग गलियां हों या हाईवे का लंबा सफर, हम अपनी मंजिल से पहले मैप्स पर भरोसा करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पास बनी नई सड़क या रातों-रात बदला हुआ रूट गूगल को कैसे पता चल जाता है? ऐसा कौन सा गणित काम करता है, जो हर नई सड़क को पलक झपकते ही आपकी स्क्रीन पर ले आता है? 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 07:23 AM IST
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Google Maps पर कैसे अपडेट होती हैं सड़कें, किसी नई सड़क को नक्शे पर अपडेट होने में कितना टाइम लगता है?

How to Add New Road in Google Maps: आज के डिजिटल दौर में हम अंजान रास्तों पर निकलने से पहले अपनी मंजिल नहीं, बल्कि गूगल मैप्स सबसे पहले तलाशते हैं. जंगल में रास्ता खोजना हो या फिर शहरों में शॉर्टकट तलाशना हो गूगल मैप्स सब बता देता है. लेकिन क्या आपने कभी यह गौर किया है कि शहर के किसी कोने में बनी एक नई सड़क या रातों-रात बदला हुआ रूट पलक झपकते ही आपके फोन की स्क्रीन पर कैसे दिखने लगता है? आखिर गूगल को कैसे पता चलता है कि देश के किसी गांव में नई सड़क बनी हुई है? आइए जानते हैं सैटेलाइट से लेकर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तक का वो पूरा गणित, जो गूगल मैप्स को हर पल अपडेट रखता है और समझेंगे कि एक नई सड़क को मैप पर आने में कितना समय लग जाता है. 

गूगल मैप्स पर सड़कें कई तरह से अपडेट होती हैं, आइए जानते हैं

सरकारी और आधिकारिक डेटा

गूगल को देश की सरकार से, स्थानीय निकायों और दूसरी सरकारी एजेंसियों से से डेटा मिलता है. जब कोई नया हाईवे या फ्लाईओवर बनता है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर इसे अपडेट किया जा सकता है.

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 सैटेलाइट फोटो

गूगल अपने मैप्स को सैटेलाइट फोटो की सहायता से भी अपडेट करता रहता है. सैटेलाइट इमेज की सहायता से गूगल मैप्स में नई सड़कों को शामिल करता है. गूगल मैप्स के अपडेट होने का ये दूसरा तरीका है.

ये भी है तरीका

गूगल आपके स्मार्टफोन के जीपीएस से भी अपडेट होता रहता है कि कहां नई सड़क बनी हुई है. इसके लिए गूगल इस तरह से समझता है कि किसी खास जगह पर कई लोग करीब 100 किलोमीटर या इससे ज्यादा रफ्तार से चल रहे हों, तो गूगल अंदाजा लगाता है कि वहां नया रास्ता मौजूद है. इसके बाद गूगल कुछ जरूरी जांच करता है और फिर सड़क को रास्तों पर जोड़ता है.

आप भी दे सकते हैं नई सड़की की जानकारी 

कोई भी आम यूजर गूगल मैप्स के Contribute सेक्शन में जाकर Missing Road की जानकारी दे सकता है. आप खुद अपने फोन से सड़क को नक्शे पर ड्रा करके सबमिट कर सकते हैं.

नई सड़क अपडेट होने में कितना समय लगता है?

गूगल मैप्स सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यह तय करता है कि सड़का उद्घाटन हुआ है या नहीं. यह सबसे जरूरी मानदंड होता है कि कोई आधिकारिक उद्घाटन हुआ हो, जिससे गूगल को पता चलता है कि इस रोड पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से सेफ है. इसके बाद ही उस रूट को गूगल मैप्स पर अपडेट किया जाता है. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब नई सड़क बनती है तो गूगल मैप्स को अपडेट होने में कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे-

यूजर फीडबैक

अगर आप किसी सड़क की रिपोर्ट करते हैं, तो गूगल पहले उसकी जांच करता है. इसमें आमतौर पर 2 दिन से लेकर 1 सप्ताह का समय लग सकता है. हालांकि कई बार वेरिफिकेशन में देरी होने पर यह 2 से 4 हफ्ते तक भी जा सकता है.

शहर बनाम गांव

मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई या नोएडा में गूगल मैप्स की टीमें ज्यादा एक्टिव रहती हैं, इसलिए यहां अपडेट जल्दी होता है. ग्रामीण इलाकों में नई सड़कों को अपडेट होने में महीनों या कभी-कभी 1-2 साल का समय भी लग सकता है.

(ये भी पढ़ेंः कूलर की उमस से हैं परेशान? दिन भर मिलेगी ठंडी हवा, बस बदल दें इसे चलाने का समय)

सैटेलाइट अपडेट

सैटेलाइट इमेज हर जगह की रोज नहीं बदली जातीं. बड़े शहरों की तस्वीरें हर 1 से 3 साल में अपडेट होती हैं, जबकि दूर-दराज के इलाकों में इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है.

(ये भी पढ़ेंः चैटबॉट ही नहीं, अब हथियार है AI! एंथ्रोपिक की बगावत और गूगल के हां की इनसाइड स्टोरी)

इन सब के साथ ही गूगल मैप्स को अपडेट करने के लिए जो खास तरह की कारें सड़कों पर घूमती हैं, उन्हें Google Street View Cars कहते हैं. ये कारें सिर्फ रास्ता नहीं देखतीं, बल्कि मैप को इंसानी आंखों वाला नजरिया देती हैं.

360-डिग्री विजुअल डेटा.

रोड साइन और ट्रैफिक नियमों की पहचान.

One Way रोड की पहचान.

No Entry का बोर्ड कहां लगा है.

स्पीड लिमिट क्या है और टर्न कहां लेना है.

इससे मैप की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है.

लैंडमार्क और सटीक लोकेशन.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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