Apple में काम करने वाले इस शख्स की सिर्फ नाम की वजह से पलट गई जिंदगी, सुनकर हंस पड़ेंगे आप

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:25 PM IST
सैम सॉंग, जो दस साल पहले Apple स्टोर में काम करते थे, अपने नाम के कारण इंटरनेट पर अचानक वायरल हो गए. उनका नाम Samsung से इतना मिलता-जुलता था कि लोग इसे मजाक में लेना शुरू कर दिए. 2012 में किसी ने उनके Apple बिजनेस कार्ड की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी और यह इंटरनेट पर हिट हो गया. लेकिन सैम ने अब खुलासा किया कि यह मजाक उनके लिए नौकरी खतरे में डालने जैसा था.

इंटरनेट की अचानक लोकप्रियता ने बदली जिंदगी
Business Insider के साथ बातचीत में सैम ने बताया कि अचानक मिली यह ध्यानाकर्षण उनके काम की जिंदगी को उलट-पुलट कर गई. एक पल वे Apple स्टोर में ग्राहकों की मदद कर रहे थे, और अगले ही पल उनके फोन पर मैसेज की बाढ़ आ गई और रिपोर्टर स्टोर में पहुँच गए. उन्होंने कहा, “मुझे बहुत डर लगा. मैं बस अदृश्य रहना और अपनी नौकरी बचाना चाहता था.”

Apple के मैनेजमेंट ने तुरंत हस्तक्षेप किया. सैम को स्टोर फ्लोर से हटा दिया गया और उनके सहकर्मियों को निर्देश दिया गया कि किसी को भी वायरल “Sam Sung” के बारे में जानकारी न दें. उनके बिजनेस कार्ड वापस ले लिए गए और कुछ समय के लिए जब ग्राहक उन्हें ढूंढते, तो सैम किसी और के रूप में पेश होते.

Apple छोड़ने का फैसला और पॉजिटिव पहल
2013 तक, सैम ने Apple छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह इस अजीब स्थिति से खुद को अलग कर सकें. अगले साल, उन्होंने इस घटना को सकारात्मक बनाने की कोशिश की और अपने पुराने बिजनेस कार्ड और यूनिफ़ॉर्म नीलामी में बेचकर चैरिटी के लिए पैसे जुटाए. हालांकि, यह घटना उनके जीवन में अपेक्षा से लंबा समय तक बनी रही. अनचाहे फेम से दूर रहने के लिए उन्होंने आखिरकार अपना अंतिम नाम Struan रख लिया, जो स्कॉटलैंड के एक प्रिय स्थान से प्रेरित था. उन्होंने कहा, “मैं बस इंटरनेट जोक के रूप में याद नहीं रहना चाहता था.”

अब नजरिया बदल गया
अब सैम, यानी Struan, मानते हैं कि वह शायद उस समय चीजों को अलग तरीके से संभालते. उन्होंने कहा, “अगर मैं अपने छोटे संस्करण से बात कर पाता, तो उसे हँसकर टालने के लिए कहता. यह मजेदार था — मैं बस उस समय इसे नहीं देख पाया.”

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

