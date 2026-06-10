/2007 में लॉन्च हुआ iPhone और गायब होने लगे बच्चे! अमेरिका से आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम एक पल भी जीने की सोच नहीं सकते. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारे हाथ में बस फोन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यही पसंदीदा गैजेट इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? अमेरिका में हुई एक बेहद चौंकाने वाली और नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि वहां की गिरती जन्मदर यानी बर्थ रेट के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि आपके हाथ में मौजूद आईफोन (iPhone) का है. जब से दुनिया में आईफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट का चलन बढ़ा है, तब से इंसानों के बीच आपसी संबंध और परिवार बढ़ाने की इच्छा में भारी गिरावट देखी गई है. आइए जानते हैं कि इस सनसनीखेज रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने और क्या-क्या बड़े खुलासे किए हैं.