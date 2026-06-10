/2007 में लॉन्च हुआ iPhone और गायब होने लगे बच्चे! अमेरिका से आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम एक पल भी जीने की सोच नहीं सकते. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारे हाथ में बस फोन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यही पसंदीदा गैजेट इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? अमेरिका में हुई एक बेहद चौंकाने वाली और नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि वहां की गिरती जन्मदर यानी बर्थ रेट के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि आपके हाथ में मौजूद आईफोन (iPhone) का है. जब से दुनिया में आईफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट का चलन बढ़ा है, तब से इंसानों के बीच आपसी संबंध और परिवार बढ़ाने की इच्छा में भारी गिरावट देखी गई है. आइए जानते हैं कि इस सनसनीखेज रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने और क्या-क्या बड़े खुलासे किए हैं.
अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) ने एक वर्किंग पेपर जारी किया है. इस पेपर में वैज्ञानिकों ने साल 2007 के बाद के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन किया है. आपको याद दिला दें कि साल 2007 वही साल है जब टेक दिग्गज एप्पल (Apple) ने दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च किया था. रिसर्च के मुताबिक, आईफोन के बाजार में आने और देखते ही देखते लोगों के हाथों में समा जाने के बाद से ही अमेरिका में फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा होने की रफ्तार में एक बड़ा और गहरा डाउनफॉल देखा गया.
शोधकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन ने कपल्स के बीच के पर्सनल स्पेस और इंटिमेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. पहले जहां लोग शाम को काम से लौटने के बाद अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताते थे, वहीं अब दोनों बेड पर लेटे-लेटे अपने-अपने आईफोन पर रील्स, सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स देखने में व्यस्त रहते हैं. इस स्क्रीन टाइम ने इंसानों के बीच के फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन को बहुत कम कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर जन्मदर प्रभावित हुई है.
इस रिसर्च में सिर्फ आईफोन ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड और 4G/5G इंटरनेट के विस्तार को भी दोषी माना गया है. जैसे-जैसे इंटरनेट सस्ता और तेज हुआ, लोगों के मनोरंजन के साधन बदल गए. लोग अब वर्चुअल दुनिया में इतने खो चुके हैं कि उन्हें असल जिंदगी में परिवार बढ़ाने का ख्याल ही नहीं आता. रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि जिन अमेरिकी राज्यों या शहरों में आईफोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तेजी से फैला, वहां जन्मदर में उतनी ही ज्यादा भारी गिरावट दर्ज की गई.
अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले दो दशकों में अमेरिका में जन्मदर में करीब 20 प्रतिशत की कमी आई है. समाजशास्त्रियों का मानना था कि इसके पीछे महंगाई या करियर को प्राथमिकता देना बड़ी वजहें हो सकती हैं. लेकिन इस नए आर्थिक शोध पत्र ने साबित कर दिया है कि स्मार्टफोन का जाल इस संकट को और गहरा कर रहा है. युवा पीढ़ी अब बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के बजाय अपने फोन और सोशल मीडिया लाइफ में ज्यादा खुश नजर आ रही है.
यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया में स्मार्टफोन का एडिक्शन बढ़ रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस डेमोग्राफिक क्राइसिस (जनसंख्या संकट) से बचने का एकमात्र तरीका 'डिजिटल डिटॉक्स' है. कपल्स को अपने बेडरूम से स्मार्टफोन को पूरी तरह दूर रखना होगा और स्क्रीन टाइम को सीमित करना होगा, वरना आने वाले समय में यह गैजेट इंसानी आबादी के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगा.