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2007 में लॉन्च हुआ iPhone और गायब होने लगे बच्चे! अमेरिका से आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि वहां की गिरती जन्मदर यानी बर्थ रेट के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि आपके हाथ में मौजूद आईफोन (iPhone) का है. जब से दुनिया में आईफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट का चलन बढ़ा है, तब से इंसानों के बीच आपसी संबंध और परिवार बढ़ाने की इच्छा में भारी गिरावट देखी गई है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:51 AM IST
2007 में लॉन्च हुआ iPhone और गायब होने लगे बच्चे! अमेरिका से आई हैरान करने वाली रिपोर्ट
Image Credit: अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) ने एक वर्किंग पेपर जारी किया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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