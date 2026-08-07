/अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी: एलन मस्क चांद पर रोबोट्स से बनवाएंगे फैक्ट्रियां, SpaceX ने शेयर किया बड़ा विजन

अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा कुछ नया करने वाले एलन मस्क ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. SpaceX के सीईओ ने इस बार इंसानों को नहीं, बल्कि रोबोट्स को चांद पर भेजकर फैक्टरियां बनाने का विजन पेश किया है. यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि मस्क अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एआई सुपरकंप्यूटिंग तक सब कुछ बदलने की तैयारी कर रहे हैं.
SpaceX के सीईओ एलन मस्क ने भविष्य की एक बेहद दिलचस्प झलक दिखाई है. मस्क का प्लान है कि चांद पर फैक्ट्रियां बनाने के लिए इंसानों की जगह ऑटोनॉमस रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाए. चांद का माहौल बहुत कठिन होता है. वहां इंसानों को जीवित रखने के लिए भारी लाइफ-सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है. रोबोट्स बिना रुके और बिना किसी खतरे के कठिन परिस्थितियों में भी 24 घंटे काम कर सकते हैं.
मस्क ने चांद पर एक 'मास एक्सीलेटर' बनाने की बात भी कही है. यह एक ऐसा सिस्टम होगा जो बिना किसी पारंपरिक रॉकेट के चांद से सामान सीधे स्पेस में फेंक सकता है. इससे अंतरिक्ष अभियानों का खर्च बहुत कम हो जाएगा. इस सिस्टम को बनाने का काम भी मस्क के रोबोट्स ही संभालेंगे.
यह खबर सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या मस्क अपने टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट को चांद पर भेजेंगे. कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वे ऑप्टिमस रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे या अंतरिक्ष के लिए खास रोबोट्स बनाएंगे. इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है.
सिर्फ रोबोट्स ही नहीं, मस्क स्पेस में डेटा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं. इसके लिए SpaceX ने AI चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia के साथ हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियां मिलकर 'स्टार्माइंड AI-1' पेलोड तैयार करेंगी. यह अंतरिक्ष में एक सुपरकंप्यूटर की तरह काम करेगा.
मस्क के ये दोनों प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती स्टेज में हैं. चांद पर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में अभी कई साल का समय लग सकता है. फिर भी, मस्क का यह विजन दिखाता है कि आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी कहां जाने वाली है.