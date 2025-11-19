Advertisement
trendingNow13009713
Hindi Newsटेक

TikTok ने बचाए मार्क जुकरबर्ग को करोड़ो रुपये! चीनी ऐप नहीं होता तो WhatsApp और Instagram पर लगा होता सेल का बोर्ड

FTC का कहना था कि दोस्तों और परिवार से जुड़ने वाली यह यूनिक कम्युनिटी Meta को बहुत बड़ा फायदा देती है. इसी ताकत का इस्तेमाल करके Meta तगड़ा मुनाफा कमाता है. इसलिए सरकार Meta को मजबूर करना चाहती थी कि वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेच दे, ताकि बाजार में फिर से बराबरी की स्थिति बन सके.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TikTok ने बचाए मार्क जुकरबर्ग को करोड़ो रुपये! चीनी ऐप नहीं होता तो WhatsApp और Instagram पर लगा होता सेल का बोर्ड

Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. अमेरिका की अदालत ने उस हाई-प्रोफाइल केस को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसके तहत सरकार Meta को मजबूर करना चाहती थी कि वह Instagram और WhatsApp को अलग करे. कोर्ट ने साफ कहा कि Meta ने एक दशक पहले जो खरीदारी की थी, वह किसी भी तरह से सोशल मीडिया बाजार में गलत तरीके से मोनोपॉली बनाने जैसा नहीं है. इसका मतलब यह है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अब पूरी तरह Meta के साथ ही रहेंगे.

FTC ने क्या आरोप लगाए थे?
साल 2020 में FTC ने Meta पर आरोप लगाया था कि फेसबुक ने Instagram (2012) और WhatsApp (2014) को सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि उसे कोई नया मुकाबला न मिले. सरकार का यह भी दावा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और MeWe एक खास तरह का सोशल नेटवर्किंग बाजार बनाते हैं, जो वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जैसे TikTok और YouTube से अलग है.

FTC का कहना था कि दोस्तों और परिवार से जुड़ने वाली यह यूनिक कम्युनिटी Meta को बहुत बड़ा फायदा देती है. इसी ताकत का इस्तेमाल करके Meta तगड़ा मुनाफा कमाता है. इसलिए सरकार Meta को मजबूर करना चाहती थी कि वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेच दे, ताकि बाजार में फिर से बराबरी की स्थिति बन सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
जज जेम्स बोस्बर्ग ने अपने फैसले में कहा कि Meta के पास अब वह मोनोपॉली पावर नहीं है जिसकी बात FTC कर रही थी. उन्होंने माना कि TikTok, YouTube और कई अन्य प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो चुके हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. जज ने लिखा कि Meta अब किसी भी तरह से बाजार में अकेला नहीं है.

उन्होंने अदालत में पेश हुए आंकड़ों के आधार पर बताया कि आज फेसबुक पर सिर्फ 17% समय लोग अपने दोस्तों की पोस्ट देखते हैं. इंस्टाग्राम पर यह समय और भी कम, सिर्फ 7% है. बाकी समय लोग AI-आधारित Reels देखते हैं, जो TikTok जैसी ही छोटी वीडियो होती हैं.

जज ने यह भी कहा कि पहले सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया को दो अलग बाजार माना जाता था, लेकिन अब दोनों की सीमाएं टूट चुकी हैं. आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, TikTok और YouTube लगभग एक जैसी सुविधाएं दे रहे हैं. इसलिए यह मानना गलत होगा कि Meta के पास कोई ऐसा यूनिक नियंत्रण है जो दूसरों के पास नहीं है.

उन्होंने यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस का उदाहरण देते हुए कहा—जैसे कोई व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतर सकता, वैसे ही सोशल मीडिया भी लगातार बदलता रहता है. पांच साल पहले की दुनिया आज वैसी नहीं है.

Meta ने फैसले पर क्या कहा?
Meta ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि बाजार में उसे कड़ी प्रतियोगिता मिल रही है. कंपनी ने कहा कि वह नए अमेरिकी प्रशासन के साथ सकारात्मक तरीके से काम करने को तैयार है और अमेरिका में तकनीक और इनोवेशन में निवेश जारी रखेगी.

क्यों माना जा रहा है यह केस टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोड़?
यह मामला पांच साल तक चला और टेक कंपनियों पर सरकार की ताकत और नियंत्रण को लेकर बड़ी बहस चली. अगर FTC यह केस जीत जाता, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को Meta से अलग करना पड़ सकता था, जो सोशल मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन होता. लेकिन अदालत ने साफ कहा कि अब मुकाबला इतना बढ़ गया है कि Meta को मोनोपॉली कहना गलत होगा. इस फैसले ने भविष्य के एंटीट्रस्ट केसों के लिए भी नई दिशा तय कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया का पूरा ढांचा अब बदल चुका है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Mark ZuckerbergTikTokInstagramWhatsapp

Trending news

कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों