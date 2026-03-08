Advertisement
अब जेब में रहेगा आपका राशन कार्ड! उमंग ऐप पर शुरू हुई खास सर्विस, घर बैठे होगा हर काम; जानें पूरा प्रोसेस

अब जेब में रहेगा आपका 'राशन कार्ड'! उमंग ऐप पर शुरू हुई खास सर्विस, घर बैठे होगा हर काम; जानें पूरा प्रोसेस

Mera Ration on UMANG App: UMANG ऐप पर अब 'मेरा राशन' सर्विस के जरिए आप घर बैठे राशन कार्ड की पूरी जानकारी ले सकते हैं. इस ऐप से नजदीकी राशन दुकान का पता करने के साथ आप पिछले 6 महीने का हिसाब देख सकते हैं. साथ ही इस ऐप से अब आप कोटेदार की शिकायत भी आराम से कर सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:13 PM IST
अब जेब में रहेगा आपका 'राशन कार्ड'! उमंग ऐप पर शुरू हुई खास सर्विस, घर बैठे होगा हर काम; जानें पूरा प्रोसेस

Mera Ration on UMANG App: अगर आप भी राशन की दुकानों के चक्कर काटकर और लंबी लाइनों में लगकर परेशान हो चुके हैं, तो केंद्र सरकार ने अब आपके लिए इस काम को बहुत आसान कर दिया है. सरकार का ऑल-इन-वन ऐप, जिसका नाम UMANG है. इस पर अब मेरा राशन (Mera Ration) सर्विस को और भी बेहतर बना दिया गया है. इस नए फीचर के बाद अब आपको अपने साथ फिजिकल राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी. अब आप अपने मोबाइल से ही राशन ले सकते हैं और कोटेदार की धांधली को भी पकड़ सकते हैं. आइए यहां हम आपको इस फीचर की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं.

इस फीचर में आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

UMANG ऐप पर अब आपको 'मेरा राशन' नाम का फीचर मिल जाता है. इसकी मदद से आप अपने आस-पास मौजूद सरकारी राशन की दुकानों (Fair Price Shops) की लोकेशन आसानी से खोज सकते हैं. साथ ही अपने राशन कार्ड नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको प्रति व्यक्ति कितना गेहूं, चावल या कोई अन्य अनाज मिलने वाला है. इस फीचर की मदद से आप अपने पिछले कुछ महीनों में कितना राशन और कब उठाया है, इसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं. इसकी मदद से अब कोई भी अपनी माइग्रेशन डिटेल्स डालकर देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकता है.

उमंग ऐप पर कैसे शुरू करें 'मेरा राशन' सर्विस?

अगर आप पहली बार इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

स्टेप 1. सबसे पहले आप Google Play Store या Apple App Store से UMANG App डाउनलोड करें.
स्टेप 2. अब अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करें और एक 4 अंकों का MPIN सेट करें.
स्टेप 3. ऐप के होम पेज पर सर्च बार में 'Mera Ration' टाइप करें.
स्टेप 4. अब आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, जैसे- 'View Ration Card Details' या 'Nearby Ration Shops'.
स्टेप 5. अब अपना राशन कार्ड नंबर डालें. अगर नंबर नहीं पता, तो आप अपने आधार कार्ड के जरिए भी डिटेल्स निकाल सकते हैं.

'वन नेशन वन राशन कार्ड' का फायदा

उमंग ऐप पर 'मेरा राशन' सर्विस उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत आप देश के किसी भी कोने में हों, उमंग ऐप पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और नजदीकी दुकान से अपना राशन ले सकते हैं.

कोटेदार अब नहीं बना पाएंगे बहाना

अक्सर शिकायत आती है कि राशन की दुकान वाले कहते हैं कि 'सर्वर डाउन है' या 'अनाज खत्म हो गया है'. उमंग ऐप पर आप रीयल-टाइम में चेक कर सकते हैं कि दुकान पर कितना स्टॉक उपलब्ध है. साथ ही, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज भी आएगा, जिससे फ्रॉड की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

