BSNL 4G की फुल स्पीड चाहिए? जानें एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका, 99% लोग नहीं जानते होंगे!

Activate BSNL 4G Network: बीएसएनएल ने हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बराबरी की टक्कर देने के लिए शानदार और बजट फ्रेंडली प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए है. इन किफायती प्लान की वजह से लाखों यूजर्स प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर BSNL का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन भी किया था.

इस लॉन्च के बाद देशभर में BSNL 4G इंटरनेट स्पीड दी जा रही है. कुछ जगहों में तो इंटरनेट की 50 Mbps तक की स्पीड मिली है. यानी अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी के जरिए वीडियो कॉलिंग के साथ स्ट्रीमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग का मजा भी डबल होगा.

अगर आपके पास BSNL का 4G या फिर 5G सिम कार्ड है, लेकिन फिर भी 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो चिंता मत कीजिए. कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप अपने फोन में घर बैठे बीएसएनएल 4G एक्टिव कर सकते हैं.

बीएसएनएल 4G एक्टिवेशन की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1. सबसे पहले अपना स्मार्टफोन स्विच ऑफ करें.

2. अब BSNL 4G सिम कार्ड को निकालकर कुछ सेकंड बाद फिर से डालें.

3. इसके बाद फोन ऑन करने पर जो कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स नोटिफिकेशन आए, उसे इंस्टॉल कर लें.

4. अब कॉल और डेटा के लिए BSNL सिम को सेलेक्ट करें.

5. अगर आप Dual Sim यूज करते हैं, तो कॉल और इंटरनेट दोनों के लिए BSNL सिम एक्टिवेट करें.

6. अब Mobile Network सेटिंग्स ओपन करें और BSNL सिम सेलेक्ट करें.

7. Preferred Network Type में जाकर नेटवर्क सेटिंग्स में 5G/4G/3G/2G Auto का ऑप्शन चुनें.

8. इसके जरिए आपका फोन बेहद आसानी से BSNL 4G नेटवर्क कैच कर पाएगा.

इन ऑप्शन्स को ऑन रखें

बताई गई सेटिंग्स को करने के बाद BSNL 4G नेटवर्क के लिए Data Roaming के ऑप्शन को भी चालू कर दें. अगर आप इसे बंद रखते हैं, तो नेटवर्क काम नहीं कप पाएंगे. साथ ही ऑपरेटर सेटिंग्स को Auto के ऑप्शन पर रखें. अगर इन बस के बाद भी 4G नेटवर्क नहीं आते हैं, तो मैन्युअली 404 39-BSNL Mobile चनें.