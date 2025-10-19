Advertisement
trendingNow12967983
Hindi Newsटेक

ये कंपनी दे रही धमाकेदार प्लान! सिर्फ 30 रुपये में उठाएं OTT लुत्फ, जानें कैसे होगा एक्टिवेट

OTT प्लेटफॉर्म्स आज काफी शानदार कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, जिनके लिए लोगों के बीच खास उत्सुकता रहती हैं. लेकिन इन प्लेटफॉर्मस की फीस काफी ज्यादा होती है. ऐसे में आज हम आपको 30 रुपये वाले एक ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जो कई OTT चैनल्स का मजा भी दे रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कंपनी दे रही धमाकेदार प्लान! सिर्फ 30 रुपये में उठाएं OTT लुत्फ, जानें कैसे होगा एक्टिवेट

आज OTT के लिए लोगों के बीच काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है. कई टेलिकॉम कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान के साथ Jio Hotstar, Sony Liv, Netflix और Amazon Prime की सुविधाएं देती हैं. वहीं, यूजर्स भी अब ऐसे ही कॉन्बो प्लान्स की तलाश में रहते हैं. अब इस दुनिया में सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL भी एंट्री करने जा रहा है. अब कंपनी ने अपनी नई सर्विस की शुरुआत कर दी है, जिसे BSNL Cinema Plus का नाम दिया गया है. दिलचस्प बात तो यह है कि इस सर्विस की इस्तेमाल सिर्फ 30 रुपये प्रति माह की कीमत पर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं BSNL Cinema Plus प्लान के बेनेफिट्स के बारे में.

क्या है ये BSNL Cinema Plus
बताया जा रहा है कि BSNL Cinema Plus एक OTT बंडल सर्विस प्लान है, जिसे पहले YuppTV Scope के नाम से जाना जाता था. रिपोर्ट्स की मानें तो अब कंपनी ने अपने इसी पुराने प्लान को रीब्रांड कर दिया है. इसमें BSNL अपने सभी यूजर्स को कई OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन बेहद कम कीमत में दे रही है.

BSNL ने की सिर्फ 30 रुपये शुरुआत
BSNL की यह सर्विस लेने के लिए BSNL फाइबर कनेक्शन होना जरूरी है. वहीं, कंपने ने अपनी सर्विस को अलग-अलग बजट के हिसाब से कई प्लान दिए गए हैं. इसका सबसे सस्ता प्लान सिर्फ 30 रुपये प्रति महीने का है, जिसे ‘प्रसार भारती पैक’ कहा जाता है. इस पैक में यूजर्स को DD के सभी चैनल्स के साथ-साथ Waves OTT का भी एक्सेस मिलता है. दूसरी ओर अगर आप DD Sports जैसे पॉपुलर चैनल को अपने प्लान में रख सकते है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस कंपनी ने किया दिवाली धमाका! मार्केट में उतारे 50 घंटे चलने वाले ईयरबड्स

जानें हर प्लान की कीमत
इस DD Sports चैनल के लिए कंपनी 49 रुपये, 199 रुपये और 249 रुपये के कई ऑप्शन्स पेश किए हैं. इसके 199 रुपये वाले प्लान में Sony Liv और JioHotstar जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा भी दी जाती है, जबकि 249 रुपये वाले प्लान थोड़ा प्रीमियम है. इस प्लान में यूजर्स को  Zee5 और Lionsgate Play जैसी प्रीमियम OTT सर्विसेज का भी एक्सेस दिया जाता है.

13,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी को मिला Jio का खास तोहफा, कर दिखाया ये कमाल

ऐसे एक्टिवेट करें सर्विस
अगर आप BSNL की Cinema Plus सर्विस का मजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास BSNL का फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. फिर अआप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी प्लान चुन सकते हैं, जिनकी शुरुआत 30 रुपये से हो रही है. अब अपने चुने हुए पैक को आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा. इसके बाद आप Cinema Plus के लिए लॉगिन करके अपने पसंदीदा OTT शो और फिल्में आराम से देख सकते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

BSNLOTT

Trending news

चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत