ये कंपनी दे रही धमाकेदार प्लान! सिर्फ 30 रुपये में उठाएं OTT लुत्फ, जानें कैसे होगा एक्टिवेट

आज OTT के लिए लोगों के बीच काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है. कई टेलिकॉम कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान के साथ Jio Hotstar, Sony Liv, Netflix और Amazon Prime की सुविधाएं देती हैं. वहीं, यूजर्स भी अब ऐसे ही कॉन्बो प्लान्स की तलाश में रहते हैं. अब इस दुनिया में सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL भी एंट्री करने जा रहा है. अब कंपनी ने अपनी नई सर्विस की शुरुआत कर दी है, जिसे BSNL Cinema Plus का नाम दिया गया है. दिलचस्प बात तो यह है कि इस सर्विस की इस्तेमाल सिर्फ 30 रुपये प्रति माह की कीमत पर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं BSNL Cinema Plus प्लान के बेनेफिट्स के बारे में.

क्या है ये BSNL Cinema Plus

बताया जा रहा है कि BSNL Cinema Plus एक OTT बंडल सर्विस प्लान है, जिसे पहले YuppTV Scope के नाम से जाना जाता था. रिपोर्ट्स की मानें तो अब कंपनी ने अपने इसी पुराने प्लान को रीब्रांड कर दिया है. इसमें BSNL अपने सभी यूजर्स को कई OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन बेहद कम कीमत में दे रही है.

BSNL ने की सिर्फ 30 रुपये शुरुआत

BSNL की यह सर्विस लेने के लिए BSNL फाइबर कनेक्शन होना जरूरी है. वहीं, कंपने ने अपनी सर्विस को अलग-अलग बजट के हिसाब से कई प्लान दिए गए हैं. इसका सबसे सस्ता प्लान सिर्फ 30 रुपये प्रति महीने का है, जिसे ‘प्रसार भारती पैक’ कहा जाता है. इस पैक में यूजर्स को DD के सभी चैनल्स के साथ-साथ Waves OTT का भी एक्सेस मिलता है. दूसरी ओर अगर आप DD Sports जैसे पॉपुलर चैनल को अपने प्लान में रख सकते है.

जानें हर प्लान की कीमत

इस DD Sports चैनल के लिए कंपनी 49 रुपये, 199 रुपये और 249 रुपये के कई ऑप्शन्स पेश किए हैं. इसके 199 रुपये वाले प्लान में Sony Liv और JioHotstar जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा भी दी जाती है, जबकि 249 रुपये वाले प्लान थोड़ा प्रीमियम है. इस प्लान में यूजर्स को Zee5 और Lionsgate Play जैसी प्रीमियम OTT सर्विसेज का भी एक्सेस दिया जाता है.

ऐसे एक्टिवेट करें सर्विस

अगर आप BSNL की Cinema Plus सर्विस का मजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास BSNL का फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. फिर अआप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी प्लान चुन सकते हैं, जिनकी शुरुआत 30 रुपये से हो रही है. अब अपने चुने हुए पैक को आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा. इसके बाद आप Cinema Plus के लिए लॉगिन करके अपने पसंदीदा OTT शो और फिल्में आराम से देख सकते हैं.