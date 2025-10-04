Airtel, Jio... eSIM एक्टिवेट करने के लिए नहीं जाना होगा स्टोर, जानें स्टेप्स; घर बैठे हो जाएगी चालू

eSim Support: eSIM यानी एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एक डिजिटल सिम है. इसके जरिए आप अपने फोन में बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड डाले भी अपना मोबाइल नंबर एक्टिवेट रख सकते हैं. ये फैसिलिटी बेहद आसान है, खासकर जो लोग विदेश यात्रा करते हैं या एक ही फोन में दो या ज्यादा नंबर रखते हैं. चलिए जानते हैं कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां जैसे Jio, Airtel, Vi और BSNL पर आप eSIM कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं.

इन बातों का खास ध्यान रखें

- आपका फोन eSIM को सपोर्ट करता हो. अपने फोन में EID (एम्बेडेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट) पता करने के लिए *#06# पर कॉल करें.

- आपकी रजिस्टर्ड Email ID फोन नंबर से लिंक हो. बता दें कि सिम एक्टिवेशन के लिए QR कोड उसी पर भेजा जाएगा.

- आपके पास Wi-Fi का कनेक्शन होना चाहिए. जिससे ई-सिम प्रोफाइल को डाउनलोड किया जा सके.

Jio eSim को ऐसे करें एक्टिवेट

- जियो एक्टिवेशन का प्रोसेस SMS और IVR (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) दोनों तरीकों से हो सकता है.

- अब अपने फोन में *#06# पर कॉल करें और 32 नंबर का EID और 15 नंबर का IMEI नंबर लिख लें.

- इसके बाद GETESIM लिखें <32-Digit EID> <15-Digit IMEI> और इसे 199 पर भेज दें.

- अब आपको SMS पर 19-अंकों का eSim नंबर और कॉन्फिगरेशन डिटेल्स मिल जाएंगी.

- SIM चेज रिक्वेस्ट के लिए SIMCHG <19-Digit eSim Number> लिखकर 199 पर भेज दें.

- करीब 2 घंटे के बाद आपके पास एक SMS आएगा, उसमें '1' लिखकर भेज दें.

आखिर में फाइनल कंसेंट के लिए एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी. eSIM को फोन में सेट करने के लिए QR Code या नोटिफिकेशन भेजा जाएगा.

Airtel eSIM एक्टिवेट का प्रोसेस

- Airtel का ज्यादातर ई-सिम प्रोसेस एसएमएस से होता है.

- eSim और अपनी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी लिखें जैसे- eSimabc@gmail.com और अपने एयरटेल नंबर से 121 पर भेज दें.

- अब आपको एक कंफर्मेंशन SMS मिल जाएगा. आपको 60 सेकंड के अंदर '1' लिखें ताकि आगे का प्रोसेस हो सके.

- इसके बाद आपकी सहमति के लिए Airtel की ओर से एक कॉल आएगी. जिसके बाद आपकी ई-मेल पर QR कोड भेज दिया जाएगा.

- इस QR Code को अपने मोबाइल की Setting> Mobile Network/Cellular Data> Add Data Plan में जाकर Scan करके ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फोलो कर लें. करीब 2 घंटे में सिम एक्टिवेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

Vi (Vodafone Idea) eSim ऐसे करें एक्टिवेट

- Vi सिम के लिए SMS और Vi App दोनों तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं. बता दें कि SMS का प्रोसेस प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के लिए एख जैसा ही है.

- इसके बाद eSim लिखें और 199 पर भेज दें. iOS डिवाइस के लिए '1' और Android के लिए '2' लिखें. जैसे eSim 7656...1abc@email.com

- अब 199 पर ESIMY रिप्लाई करके कंफर्म करें.

- फाइनेल कंसेंट के लिए आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आएगी.

- प्रोफाइल डाउनलोड करने के लिए QR Code आपकी ई-मेल पर भेजा जाएगा. अब इसे अपने मोबाइल की Settings में जाकर 'Add esim' या 'Add Mobile Plan' सेक्शन में जाकर स्कैन करें.

BSNL eSim चालू करने का प्रोसेस

- BSNL ने ई-सिम सर्विस कुछ सर्किल्स जैसे-तमिलनाडु में शुरू कर दी है. इसका एक्टिवेशन प्रोसेस ज्यादातर ऑफलाइन मोड में ही होता है.

- सबसे पहले डिजिटल KYC के लिए अपने ई-सिम सपोर्ट वाले डिवाइस और वैलिड आईडी को लेकर अपने नजदीकी BSNL सर्विस सेंटर पर जाएं.

- eSim एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करें. वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद BSNL की तरफ से एक QR कोड मिलेगा.

- इस QR कोड को स्कैन करने पर आपकी ई-सिम प्रोफाइल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी.