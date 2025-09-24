चिप वाला Passport और भरपूर फायदे... सिक्योरिटी की भी टेंशन खत्म, 5 स्टेप्स में घर बैठे कैसे करें अप्लाई?

Digital Passport Application: भारत ने ऑफिशियली ई-पासपोर्ट को जारी करना शुरू कर दिया है, जिसे रेगुलर पासपोर्ट का एक अपग्रेड कहा जा रहा है. इसके तहत नई सुविधा, फास्ट वेरिफिकेशन, ज्यादा सुरक्षा और इंटरनेशनल ट्रेवल को पहले के मुकाबले अधिक आसान बनाने की बात कही गई है. विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया था.

अब यह सुविधा भारत के सेलेक्टेड पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर मौजूद है. साथ ही जल्द ही इसे और भी सेंटरों तक पहुचांने की कोशिश की जा सकती है.

e-Passport क्या है?

आपको बता दें कि नए ई-पासपोर्ट में डिजिटल और फिजिकल दोनों ही सेफ्टी तकनीक को जोड़ा गया है. पासपोर्ट के फ्रंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एक एंटीना लगाया जाता है. इसमें पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित सेव किया जाता है.

सिर्फ खास सिस्टम पढ़ पाएगा डेटा

इस डेटा में डिजिटल फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, Iris स्कैन, नाम, पासपोर्ट नंबर आदि जरूरी डिटेल्स होती है. इसकी यूनिक बात है कि पासपोर्ट में लगाई गई चिप कॉन्टैक्टलेस और एन्क्रिप्टेड है, जिसे सिर्फ स्पेशल सिस्टम ही पढ़ सकता है. इस नई तकनीक से पासपोर्ट से जुड़े फ्रॉड, डुप्लीकेशन और पहचान चुराना जैसे खतरों को कम करने की कोशिश की गई है.

ई-पासपोर्ट कैसे करें अप्लाई

ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ हद तक नॉर्मल पासपोर्ट की तरह ही है. जानिए अप्लाई करने का आसान प्रोसेस:

1. सबसे पहले आपको Passport Seva Portal पर जाना है.

2. इसके बाद रजिस्टर या लॉगिन करके e-passport एप्लीकेशन का फॉर्म भरें.

3. अब अपने आस-पास में पासपोर्ट सर्विस सेंटर या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र चुनें.

4. इसके बाद ऑनलाइन फीस पेमेंट करें.

5. आपको पेमेंट करने पर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जहां आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा.