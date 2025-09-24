चिप वाला Passport और भरपूर फायदे... सिक्योरिटी की भी टेंशन खत्म, 5 स्टेप्स में घर बैठे कैसे करें अप्लाई?
Advertisement
trendingNow12935179
Hindi Newsटेक

चिप वाला Passport और भरपूर फायदे... सिक्योरिटी की भी टेंशन खत्म, 5 स्टेप्स में घर बैठे कैसे करें अप्लाई?

E-Passport India: भारत ने ऑफिशियली अब ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है. जो इंटरनेशनल यात्रा और सुरक्षा को आसान बनाएगा. इसमें डिजिटल और फिजिकल सेफ्टी फीचर्स शामिल है. जिनके जरिए पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रहता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिप वाला Passport और भरपूर फायदे... सिक्योरिटी की भी टेंशन खत्म, 5 स्टेप्स में घर बैठे कैसे करें अप्लाई?

Digital Passport Application: भारत ने ऑफिशियली ई-पासपोर्ट को जारी करना शुरू कर दिया है, जिसे रेगुलर पासपोर्ट का एक अपग्रेड कहा जा रहा है. इसके तहत नई सुविधा, फास्ट वेरिफिकेशन, ज्यादा सुरक्षा और इंटरनेशनल ट्रेवल को पहले के मुकाबले अधिक आसान बनाने की बात कही गई है. विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया था. 

अब यह सुविधा भारत के सेलेक्टेड पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर मौजूद है. साथ ही जल्द ही इसे और भी सेंटरों तक पहुचांने की कोशिश की जा सकती है.

यह भी पढ़े: 50,000 रुपये तक कैशबैक, 20 साल की वारंटी और फ्री साउंडबार! जानें किस प्रोडक्ट पर मिल रहे इतने ऑफर

Add Zee News as a Preferred Source

e-Passport क्या है?

आपको बता दें कि नए ई-पासपोर्ट में डिजिटल और फिजिकल दोनों ही सेफ्टी तकनीक को जोड़ा गया है. पासपोर्ट के फ्रंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एक एंटीना लगाया जाता है. इसमें पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित सेव किया जाता है.

सिर्फ खास सिस्टम पढ़ पाएगा डेटा
इस डेटा में डिजिटल फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, Iris स्कैन, नाम, पासपोर्ट नंबर आदि जरूरी डिटेल्स होती है. इसकी यूनिक बात है कि पासपोर्ट में लगाई गई चिप कॉन्टैक्टलेस और एन्क्रिप्टेड है, जिसे सिर्फ स्पेशल सिस्टम ही पढ़ सकता है. इस नई तकनीक से पासपोर्ट से जुड़े फ्रॉड, डुप्लीकेशन और पहचान चुराना जैसे खतरों को कम करने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़े: इस भारतीय ने हिला दी पूरी AI की दुनिया! लॉन्च किया Perplexity का नया ब्राउजर, शॉपिंग से मीटिंग तक करेगा अरेंज

ई-पासपोर्ट कैसे करें अप्लाई

ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ हद तक नॉर्मल पासपोर्ट की तरह ही है. जानिए अप्लाई करने का आसान प्रोसेस:
1. सबसे पहले आपको Passport Seva Portal पर जाना है. 
2. इसके बाद रजिस्टर या लॉगिन करके e-passport एप्लीकेशन का फॉर्म भरें.
3. अब अपने आस-पास में पासपोर्ट सर्विस सेंटर या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र चुनें.
4. इसके बाद ऑनलाइन फीस पेमेंट करें.
5. आपको पेमेंट करने पर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जहां आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

E-Passport IndiaOnline Apply

Trending news

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
;