Passport चाहिए? अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ घर बैठे
Advertisement
trendingNow12899843
Hindi Newsटेक

Passport चाहिए? अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ घर बैठे

Apply for Passport Online: भारत में पासपोर्ट बनवाना अब परेशानियों से मुक्त और पूरी तरह डिजिटल हो गया है. नया पासपोर्ट बनवाना हो या पुराना री-इश्यू करवाना हो, सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. बस फॉलो करें आसान स्टेप्स...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Passport चाहिए? अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ घर बैठे

Online Process to Apply For Passport: अब भारत में पासपोर्ट बनवाना बहुत आसान हो गया है. आप Passport Seva Online Portal की मदद से अप्लाई कर सकते हैं. आपको नया पासपोर्ट बनवाना हो या पुराना री-इश्यू करवाना हो, मिनटों में आपका काम हो जाएगा. ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अपॉइंनमेंट जल्दी मिलती है और कहीं ज्यादा तेजी से काम हो जाता है.

यह भी पढ़े: दिवाली-छठ में घर जाने का है प्लान? इन 5 टिप्स से मिलेगा सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट

पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टेप्स

Add Zee News as a Preferred Source

1. सबसे पहले Passport Seva Online Portal पर Register के ऑप्शन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें. 
2. अब आपको नाम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आदि की जानकारी भरनी है. 
3. रजिस्ट्रेशन ईमेल के जरिए कंफर्म करने के बाद, यूजर अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगन करें. इस बात का ध्यान रखें कि लॉगन पासवर्ड हर तीन महीनें में रीसट करना बेहद जरूरी है.
4. अब आपको Services सेक्शन में जाकर 'Apply For Fresh Passport/Re-issue of Passport' सेलेक्ट करें.
5. इसके बाद आपको मौजूदा रेजिडेंस के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) सेलेक्ट करना है.
6. चुने हुए RPO के हिसाब से ही सिस्टम आपके नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) दिखाएगा.
7. ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में इन डिटेल्स को ऑर्डर से भरें:
- पासपोर्ट टाइप
- अप्लिकेंट की जानकारी
- फैमिली की जानकारी
- पता
- इमरजंसी कॉन्टैक्ट
- (री-इश्यू के लिए) पुराने पासपोर्ट की जानकारी
- एडिशनल डिटेल्स 
- प्रीव्यू एंड वेरिफिकेशन
8. इसके बाद सिस्टम एक Application Number (ARN) जेनरेट करता है. आखिर में सब्मिट करने से पहले सारी डिटेल्स ध्यान से चेक करें क्योंकि बाद में बदलना पॉसिबल नहीं है. 

यह भी पढ़े: तुरंत चाहिए  Voter ID Card? अब घर बैठे सिर्फ एक क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड, ये है सबसे तेज तरीका

पेमेट और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस

एप्लिकेशन सबमिशन के बाद पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस पे करना जरूरी है. इसके बाद ही POPSK या PSK पर अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है. पोर्टल पर नॉर्मल और तत्काल दोनों ऑप्शन दिए गए है, इसमें तत्काल एलिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है. नॉर्मल में अपॉइंटमेंट 3 बार और तत्काल में सिर्फ 1 बार ही रीशेड्यूल कर सकते हैं. अब आपको सेलेक्ट किए गए सेंटर पर सबसे पास की अपॉइंटमेंट डेट दिखाता है. पेमेंट होने के बाद आपको मैसेज के जरिए और स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन की जानकारी मिल जाती है.

पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स
-  आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड
- जन्म तिथि प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.
- एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, बिजली, पानी, गैस आदि का बिल या रेंट एग्रीमेंट.

इस बात का ध्यान रखें कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों का सफेद बैकग्राउंड के साथ हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए. कुछ स्पेशल केस जैसे- पासपोर्ट का गुम हो जाना, एडिशनल एफिडेविट, सिंगल पैरेंट एप्लिकेशन या एनेक्सचर मांग सकते हैं. 

कुछ बातों का खास ध्यान रखें
वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल कॉपी लेकर जाना जरूरी है. सभी सेवाएं PSK के पासपोर्ट ऑफिसर के फैसले पर डिपेंड करती है. अगर आपको पोसपोर्ट से जुड़ी किसी तरह की मदद चाहिए, तो आप नेशनल कॉल सेंटर 1800-258-1800 पर कॉल करके अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

PassportOnline process

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;