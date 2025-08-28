Passport चाहिए? अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ घर बैठे

Online Process to Apply For Passport: अब भारत में पासपोर्ट बनवाना बहुत आसान हो गया है. आप Passport Seva Online Portal की मदद से अप्लाई कर सकते हैं. आपको नया पासपोर्ट बनवाना हो या पुराना री-इश्यू करवाना हो, मिनटों में आपका काम हो जाएगा. ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अपॉइंनमेंट जल्दी मिलती है और कहीं ज्यादा तेजी से काम हो जाता है.

पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टेप्स

1. सबसे पहले Passport Seva Online Portal पर Register के ऑप्शन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें.

2. अब आपको नाम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आदि की जानकारी भरनी है.

3. रजिस्ट्रेशन ईमेल के जरिए कंफर्म करने के बाद, यूजर अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगन करें. इस बात का ध्यान रखें कि लॉगन पासवर्ड हर तीन महीनें में रीसट करना बेहद जरूरी है.

4. अब आपको Services सेक्शन में जाकर 'Apply For Fresh Passport/Re-issue of Passport' सेलेक्ट करें.

5. इसके बाद आपको मौजूदा रेजिडेंस के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) सेलेक्ट करना है.

6. चुने हुए RPO के हिसाब से ही सिस्टम आपके नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) दिखाएगा.

7. ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में इन डिटेल्स को ऑर्डर से भरें:

- पासपोर्ट टाइप

- अप्लिकेंट की जानकारी

- फैमिली की जानकारी

- पता

- इमरजंसी कॉन्टैक्ट

- (री-इश्यू के लिए) पुराने पासपोर्ट की जानकारी

- एडिशनल डिटेल्स

- प्रीव्यू एंड वेरिफिकेशन

8. इसके बाद सिस्टम एक Application Number (ARN) जेनरेट करता है. आखिर में सब्मिट करने से पहले सारी डिटेल्स ध्यान से चेक करें क्योंकि बाद में बदलना पॉसिबल नहीं है.

पेमेट और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस

एप्लिकेशन सबमिशन के बाद पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस पे करना जरूरी है. इसके बाद ही POPSK या PSK पर अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है. पोर्टल पर नॉर्मल और तत्काल दोनों ऑप्शन दिए गए है, इसमें तत्काल एलिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है. नॉर्मल में अपॉइंटमेंट 3 बार और तत्काल में सिर्फ 1 बार ही रीशेड्यूल कर सकते हैं. अब आपको सेलेक्ट किए गए सेंटर पर सबसे पास की अपॉइंटमेंट डेट दिखाता है. पेमेंट होने के बाद आपको मैसेज के जरिए और स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन की जानकारी मिल जाती है.

पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स

- आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड

- जन्म तिथि प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.

- एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, बिजली, पानी, गैस आदि का बिल या रेंट एग्रीमेंट.

इस बात का ध्यान रखें कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों का सफेद बैकग्राउंड के साथ हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए. कुछ स्पेशल केस जैसे- पासपोर्ट का गुम हो जाना, एडिशनल एफिडेविट, सिंगल पैरेंट एप्लिकेशन या एनेक्सचर मांग सकते हैं.

कुछ बातों का खास ध्यान रखें

वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल कॉपी लेकर जाना जरूरी है. सभी सेवाएं PSK के पासपोर्ट ऑफिसर के फैसले पर डिपेंड करती है. अगर आपको पोसपोर्ट से जुड़ी किसी तरह की मदद चाहिए, तो आप नेशनल कॉल सेंटर 1800-258-1800 पर कॉल करके अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं.