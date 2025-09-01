अब 16 साल की उम्र में भी बनवाएं लर्निंग Driving License, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
अब 16 साल की उम्र में भी बनवाएं लर्निंग Driving License, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Apply for Learners License: 16 साल की उम्र में ही शुरू करें ड्राइविंग का सफर. जानिए लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका.

 

Sep 01, 2025
Online Process to apply for Learners License: अब आप 18 साल की उम्र से पहले ही लीगली ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं. आप 16 साल की उम्र से ही लर्नर लाइसेंस के लिए घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. आपको बार-बार लंबी लाइनों में लगने और RTO के चक्कर नहीं लगाने की जरूरत नहीं होगी. ये लाइसेंस सड़कों पर ड्राइविंग के लिए पूरी तरह वैलिड है. बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर मिनटों में प्रोसेस पूरा करें.

16 साल की उम्र में पाएं ड्राइविंग लाइसेंस 
अब आप 18 साल की उम्र से पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, सबसे पहले आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए. साथ ही यह लाइसेंस केवल बिना गियर वाले टू-व्हीलर के लिए मान्य है जो 50cc तक की पावर के है. ध्यान रखें कि इस लाइसेंस के लिए माता-पिता की अनुमति बेहद जरूरी है. 

16 साल की उम्र में लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस

1. सबसे पहले Sarthi Parivahan के पोर्टल पर जाएं. 
2. अब Online Services पर क्लिक करें और Driving License Related Services पर टैप करें. 
3. इसके बाद अपने State को सेलेक्ट करें.
4. अब आपको Apply For Learner License पर क्लिक करना है और Continue पर टच करें.
5. इसके बाद आपको RTO सेलेक्ट करना है, जहां आपको लाइसेंस बनवाना है. अब लोकेशन के हिसाब से नजदीकी लाइसेंस सेंटर चुनें और कन्फर्म कर दें.
6. अब अपना फोन नंबर और Captcha भरें और OTP जेनरेट करके ओटीपी सबमिट करें. 
7. इसके बाद लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसमें ध्यान से अपनी सही डिटेल्स भरें.
8. अगर आपकी उम्र 16 साल है, तो आपको Class Of Vehicle में Motor Cycle Without Gear के नाम से एक ही ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके Selected Covs में ले आएं.
9. अब पीले कलर के Self Declaration Form पर क्लिक करें और उसमें पूछे गए सवालों का ठीक से जवाब दें. शर्तों को एक्सेप्ट करके Self Declaration Form सबमिट करें.
10. अब Captcha को भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें.

लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
ऊपर बताए गाए स्टेप्स फॉलो करने पर आपका एप्लिकेशन फॉर्म भर जाएगा. इसके बाद के पेज ओपन होगा जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके Next पर टैप करें.
1. इस पेज पर आपको फिर से Captcha भरना होगा. अब एपलीकेशन फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करें और कैप्चा भरें.
2. अब Upload Documents पर क्लिक करके Proceed पर टैप करें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 
3. इसके बाद दोबारा से Captcha भरकर फॉर्म सबमिट करें.
4. अब आपको अपना एक फोटो और सिगनेचर अपलोड करना होगा.
5. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करें. Proceed to Book के ऑप्शन पर टैप करें और अपनी सुविधा के हिसाब से उपलब्ध तारीख सेलेक्ट कर लें.
6. अब आपके पास एक OTP आएगा, उसे कन्फर्म करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

फीस जमा करें

एप्लिकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद अब आपको लाइसेंस के लिए फीस जमा करनी होगी.
1. आपको फिर से Captcha भरकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और डैशबोर्ड में दिख रहे Fee Payment पर टैप करें.
2. अब पेमेंट की जानकारी चेक करें और पेंमेंट फीस भरें. आप UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं. 
3. आखिर में आप Slip को प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा. इसे प्रिंट करके रख लें और जिस दिन टेस्ट हो RTO में याद से लेकर जाएं.

;