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Hindi Newsटेकअरे छोड़िए गैस सिलेंडर... मोदी सरकार के नए फैसले से 24 घंटे चालू रहेगा चूल्हा; पैसा भी लगेगा कम, टेंशन होगी खत्म

अरे छोड़िए गैस सिलेंडर... मोदी सरकार के नए फैसले से 24 घंटे चालू रहेगा चूल्हा; पैसा भी लगेगा कम, टेंशन होगी खत्म

सरकार अब पीएनजी को तेजी से बढ़ावा दे रही है. नई पॉलिसी आई है, जिसके अनुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा मौजूद है, वहां भविष्य में LPG सिलेंडर की सप्लाई सीमित या बंद भी की जा सकती है अगर लोग पीएनजी पर शिफ्ट नहीं होते.

 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:05 AM IST
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अरे छोड़िए गैस सिलेंडर... मोदी सरकार के नए फैसले से 24 घंटे चालू रहेगा चूल्हा; पैसा भी लगेगा कम, टेंशन होगी खत्म

देश में गैस नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए सरकार अब पीएनजी को तेजी से बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत नई पॉलिसी लाई गई है, जिसके अनुसार जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा मौजूद है, वहां भविष्य में LPG सिलेंडर की सप्लाई सीमित या बंद भी की जा सकती है अगर लोग पीएनजी पर शिफ्ट नहीं होते. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मिडिल ईस्ट संकट की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में सरकार चाहती है कि घरों और बिजनेस दोनों के लिए पीएनजी एक भरोसेमंद ऑप्शन बने. यह निर्देश Ministry of Petroleum and Natural Gas की नई गाइडलाइन के तहत जारी किया गया है.

PNG को क्यों मिल रहा है इतना जोर?
सरकार PNG को इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि यह LPG के मुकाबले ज्यादा आसान और बिना रुकावट वाली सुविधा देता है. इसमें पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे घर तक पहुंचती है, जिससे बार-बार सिलेंडर बुक कराने या खत्म होने की चिंता नहीं रहती. इसके अलावा पीएनजी देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है और सिलेंडर डिलीवरी से जुड़े लॉजिस्टिक झंझट को कम करता है. यानी कम परेशानी और ज्यादा सुविधा- यही इसका बड़ा फायदा है.

ऑनलाइन पीएनजी कनेक्शन कैसे लें?
अगर आप नया पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो अब इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे Indraprastha Gas Limited या Mahanagar Gas Limited. वहां “New PNG Connection” सेक्शन में जाकर अपनी पर्सनल और एड्रेस डिटेल्स भरनी होंगी.

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इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन या इंस्टॉलेशन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं. कंपनी वेरिफिकेशन के बाद आपके घर पर कनेक्शन इंस्टॉल करेगी.

PNG कनेक्शन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
PNG कनेक्शन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इनमें पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक देना होगा. एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल, BSNL फोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी टैक्स बिल मान्य होंगे. अगर घर आपका खुद का है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े कागज देने होंगे, और अगर आप किराएदार हैं, तो मकान मालिक का NOC जरूरी होगा. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी.

क्या PNG और LPG दोनों साथ रख सकते हैं?
बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या पीएनजी लेने के बाद LPG कनेक्शन रखा जा सकता है. इसका जवाब है- हां. आप दोनों कनेक्शन एक साथ रख सकते हैं. आमतौर पर लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए PNG का उपयोग करते हैं और LPG सिलेंडर को बैकअप के तौर पर रखते हैं, ताकि किसी इमरजेंसी में काम आ सके.

PNG और LPG में कौन सस्ता है?
अगर खर्च की बात करें, तो PNG आमतौर पर LPG से सस्ता पड़ता है. PNG में आप जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं, उसी के हिसाब से बिल आता है. वहीं LPG में आपको पूरा सिलेंडर एक साथ खरीदना पड़ता है, जिससे समय के साथ खर्च ज्यादा हो सकता है.

अगर LPG बुकिंग या डिलीवरी में समस्या आए तो क्या करें?
अगर आपको LPG सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो रही है, तो आप मोबाइल ऐप, वेबसाइट, SMS या IVRS के जरिए बुकिंग कर सकते हैं. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो.

अगर सिलेंडर समय पर डिलीवर नहीं होता है, तो पहले 2–3 दिन का इंतजार करें. इसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें या कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराएं. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं.

हेल्पलाइन और सपोर्ट डिटेल्स
गैस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी कंपनियां LPG सेवाएं देती हैं, जबकि PNG के लिए IGL और MGL जैसी कंपनियां उपलब्ध हैं.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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PNG Gashow to apply PNGLPG vs PNG cost

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