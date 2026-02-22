पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब बैंक के चक्कर काटना बंद, घर बैठे स्मार्टफोन से ऐसे जमा करें 'Life Certificate'

Digital Life Certificate: अगर आपके घर में दादा-दादी या नाना-नानी सरकार से पेंशन लेते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. क्योंकि हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में पेंशन जारी रखने के लिए सभी को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होता है. पहले इसके लिए बुजुर्गों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब सरकार और टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे इतना आसान बना दिया है कि आप अपने स्मार्टफोन से ही यह काम सिर्फ 5 मिनट में निपटा सकते हैं. अगर आपने भी कभी न कभी लाइन में लगकर यह सर्टिफिकेट तैयार कराया होगा तो आपको यह टिप्स किसी जादू से कम नहीं लगेगी. तो आइए जानते हैं आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं यह जादू...

अब बैंक जाने की टेंशन खत्म!

पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या बैंक या पोस्ट ऑफिस तक जाना होता था. कई बार खराब सेहत या चलने-फिरने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें यह काम किसी पहाड़ जैसा लगता था. लेकिन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) या 'जीवन प्रमाण' पोर्टल ने अब सब बदलकर रख दिया है. अब आपको इसके लिए बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत है.

कैसे काम करता है यह जादुई तरीका?

सरकार ने अब फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) टेक्नोलॉजी शुरू की है. इसमें न तो आपको अंगूठे के निशान की जरूरत है और न ही किसी स्कैनर की. अब आपके फोन का कैमरा ही आपकी पहचान कर लेगा. इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है. लॉगिन करने के बाद जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसके बाद ओटीपी से प्रक्रिया आगे बढ़ती है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन या आधार डेटाबेस का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान की सुविधा भी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- कैंडी क्रश से कॉल ऑफ ड्यूटी तक... अब सब कुछ आशा शर्मा के हाथ! नडेला के एक फैसले...

घर बैठे कैसे करें अप्लाई

अगर आपको भी अपने घर पर बैठकर जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, तो आप नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप गाइड फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से 'Jeevan Pramaan' ऐप और 'AadhaarFaceRd' ऐप डाउनलोड करें.

स्टेप 2. अब अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें.

स्टेप 3. अब आपके पास एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरें.

स्टेप 4. अब ऐप में 'Face Scan' के ऑप्शन पर जाएं. यहां आपको पलकें झपकाने के लिए कहा जाएगा, वैसा ही करें.

स्टेप 5. जैसे ही आपका चेहरा मैच होगा, स्क्रीन पर 'Submission Successful' का मैसेज आ जाएगा.

स्टेप 6. अब आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक के पास अपने आप पहुंच जाएगा.

बुजुर्गों को मिलेगी बड़ी राहत

इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों को होगा. कई बार बैंक या पेंशन ऑफिस गांव से दूर होता है. उम्र और सेहत की वजह से वहां तक जाना मुश्किल हो जाता है. अब परिवार के सदस्य या पास के कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से यह काम आसानी से हो सकता है. इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

इन बातों का रखें खास ख्याल

यह ऑनलाइन प्रोसेस करते समय सही जानकारी भरना जरूरी है. मोबाइल नंबर और आधार डिटेल अपडेट होनी चाहिए. अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन या बैंक शाखा से संपर्क किया जा सकता है. इसके साथ आपकी पेंशन आईडी (PPO Number) आधार से लिंक होनी चाहिए. फोन में कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होना चाहिए. कभी भी अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति को न दें. यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और सरकारी ऐप के जरिए ही की जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें:- अब डॉक्टर-वकील भी होंगे बेरोजगार? सिलिकॉन वैली में रची गई बड़ी 'साजिश'...