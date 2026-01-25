Instagram यूजर्स सावधान! एक गलती और आपका अकाउंट हो सकता है गायब, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। खासकर इंस्टाग्राम, जहां लोग फोटो, वीडियो और रील के जरिए लोगों से कनेक्ट रहते है. आज के समय में इंस्टाग्राम सिर्फ टाइमपास का जरिया नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के काम, पहचान और कमाई का जरिया बन गया है. लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर ठगी करने वाले भी तेजी से एक्टिव हो गए हैं. हाल के दिनों में कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिले जिससे उनका अकाउंट कतरे में पड़ गया. इसको फिशिंग स्कैम कहा जाता है. इसमें स्कैमर्स यूजर्स को फंसाकर उनके खातों को हैक कर लेते हैं।

कैसे फंसाते हैं लोग?

इसमें स्कैमर्स पहले लोगों से ईमेल, डीएम या किसी मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क करते हैं. मैसेज ऐसा लिखा होता है कि कोई भी घबरा जाए. उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट नियमों के खिलाफ पाया गया है, उसे बंद किया जा सकता है या आपकी पोस्ट पर शिकायत आई है, वगैरह-वगैरह. अब वो इसके साथ में आपको एक लिंक देते हैं. इसमें कहा जाता है कि आप यहां तुरंत अपना अकाउंट लॉग इन करके वेरिफिकेशन करें. इसके बाद जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, एक पेज खुलता है जो देखने में इंस्टाग्राम जैसा ही लगता है. यहां यूजरनेम और पासवर्ड डालते ही आपके अकाउंट पूरी एक्सेस सीधे ठगों के हाथ में चला जाता है. इसके बाद वे अकाउंट से फर्जी पोस्ट डाल सकते हैं, दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं या पैसे मांगने तक लग जाते हैं.

पहचान कैसे करें?

इस तरीके के फिशिंग वाले मैसेज की पहचान करना आसान होता है. हम यहां आपको इन मैसेज में कुछ खास बातें बता रहे हैं. अगर आपको किसी मैसेज में इन बातों से जुड़ा हुआ कुछ भी दिखें तो वहां से तुरंत दूर हो जाएं.

अकाउंट बैन या डिलीट करने की धमकी

2. इनाम, गिफ्ट या पैसे देने का लालच

3. डराने वाली भाषा का प्रयोग

4. तुरंत लॉग इन करने का दबाव

5. अजीब दिखने वाला लिंक

लोगों से क्या होती है सबसे बड़ी गलती?

ऐसे मामलों में लोग जल्दबाजी में सबसे बड़ी गलती करते हैं. ऐसे में आपको बहुत सोच विचार कर काम करने की जरूरत हैं. बिना सोचे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें. कोई भी असली प्लेटफॉर्म आपसे कभी ईमेल में पासवर्ड नहीं मांगता हैं, इसका विशेष ध्यान रखें.

ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

1. किसी भी अनजान लिंक को न खोलें.

2. अपना पासवर्ड किसी से शेयर न करें.

3. फोन या ईमेल पर आए अजीब मैसेज का जवाब न दें.

4. इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाकर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें.

