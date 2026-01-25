Advertisement
trendingNow13085621
Hindi NewsटेकInstagram यूजर्स सावधान! एक गलती और आपका अकाउंट हो सकता है गायब, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

Instagram यूजर्स सावधान! एक गलती और आपका अकाउंट हो सकता है गायब, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. इसमें इंस्टाग्राम का भी बहुत बड़ा रोल हैं. यहां लोग फोटो, वीडियो और रील के जरिए लोगों से जुड़ते हैं. लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर एक खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसको फिशिंग स्कैम कहा जाता है. इससे स्कैमर्स ने कई यूजर्स के अकाउंट को हैक कर लिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Instagram यूजर्स सावधान! एक गलती और आपका अकाउंट हो सकता है गायब, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। खासकर इंस्टाग्राम, जहां लोग फोटो, वीडियो और रील के जरिए लोगों से कनेक्ट रहते है. आज के समय में इंस्टाग्राम सिर्फ टाइमपास का जरिया नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के काम, पहचान और कमाई का जरिया बन गया है. लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर ठगी करने वाले भी तेजी से एक्टिव हो गए हैं. हाल के दिनों में कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिले जिससे उनका अकाउंट कतरे में पड़ गया. इसको फिशिंग स्कैम कहा जाता है. इसमें स्कैमर्स यूजर्स को फंसाकर उनके खातों को हैक कर लेते हैं।

कैसे फंसाते हैं लोग?
इसमें स्कैमर्स पहले लोगों से ईमेल, डीएम या किसी मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क करते हैं. मैसेज ऐसा लिखा होता है कि कोई भी घबरा जाए. उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट नियमों के खिलाफ पाया गया है, उसे बंद किया जा सकता है या आपकी पोस्ट पर शिकायत आई है, वगैरह-वगैरह. अब वो इसके साथ में आपको एक लिंक देते हैं. इसमें कहा जाता है कि आप यहां तुरंत अपना अकाउंट लॉग इन करके वेरिफिकेशन करें. इसके बाद जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, एक पेज खुलता है जो देखने में इंस्टाग्राम जैसा ही लगता है. यहां यूजरनेम और पासवर्ड डालते ही आपके अकाउंट पूरी एक्सेस सीधे ठगों के हाथ में चला जाता है. इसके बाद वे अकाउंट से फर्जी पोस्ट डाल सकते हैं, दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं या पैसे मांगने तक लग जाते हैं. 

पहचान कैसे करें?
इस तरीके के फिशिंग वाले मैसेज की पहचान करना आसान होता है. हम यहां आपको इन मैसेज में कुछ खास बातें बता रहे हैं. अगर आपको किसी मैसेज में इन बातों से जुड़ा हुआ कुछ भी दिखें तो वहां से तुरंत दूर हो जाएं. 
अकाउंट बैन या डिलीट करने की धमकी
2.  इनाम, गिफ्ट या पैसे देने का लालच
3.  डराने वाली भाषा का प्रयोग
4.  तुरंत लॉग इन करने का दबाव
5.  अजीब दिखने वाला लिंक

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों से क्या होती है सबसे बड़ी गलती?
ऐसे मामलों में लोग जल्दबाजी में सबसे बड़ी गलती करते हैं. ऐसे में आपको बहुत सोच विचार कर काम करने की जरूरत हैं. बिना सोचे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें. कोई भी असली प्लेटफॉर्म आपसे कभी ईमेल में पासवर्ड नहीं मांगता हैं, इसका विशेष ध्यान रखें.  

ऐसे रखें खुद को सुरक्षित
1. किसी भी अनजान लिंक को न खोलें.
2. अपना पासवर्ड किसी से शेयर न करें.
3. फोन या ईमेल पर आए अजीब मैसेज का जवाब न दें.
4. इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाकर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें.

यह भी पढ़ें:- भारतीय रेलवे का AI धमाका! अब स्टेशन पर ASC अर्जुन करेगा आपकी सुरक्षा, पलक झपकते ही..

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

instagram phishing scamInstagram account securitynew scam alert

Trending news

पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?