Hindi Newsटेकडिलीट हो गई WhatsApp की जरूरी चैट... अब न हों परेशान, इस तरह मिनटों में लें बैकअप; जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

डिलीट हो गई WhatsApp की जरूरी चैट... अब न हों परेशान, इस तरह मिनटों में लें बैकअप; जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

WhatsApp Backup on Google Account: आज के समय में लोगों के लिए वॉट्सऐप का डेटा किसी खजाने से कम नहीं होता है. फिर चाहे वह दोस्तों के साथ की गई मस्ती भरी बातें हों या ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स. लेकिन सोचिए, अगर फोन खो जाए या खराब हो जाए, तो इस डेटा का क्या होगा? इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट (Google Account) के जरिए चुटकियों में वॉट्सऐप चैट का बैकअप ले सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:07 AM IST
WhatsApp Backup on Google Account: आज के समय में स्मार्टफोन हम सभी के लिए सबसे जरूरी गैजेट बन गया है. स्मार्टफोन का डेटा अब सभी के लिए सबसे कीमती चीज है. खास तौर पर वॉट्सऐप (WhatsApp) पर होने वाले जरूरी मैसेज, फोटो और वीडियो, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते. क्या आप जानते हैं कि अगर आपका फोन अचानक खराब हो जाए या चोरी हो जाए, तो भी आप अपनी बरसों पुरानी चैट को वापस पा सकते हैं? इसके लिए बस आपको अपने गूगल अकाउंट (Google Account) का सही इस्तेमाल करना होगा. 2026 में गूगल ने स्टोरेज नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए बैकअप का सही तरीका जानना और भी जरूरी हो गया है. अगर आपने यह तरीका जान लिया, तो आप अपनी WhatsApp चैट की पूरी हिस्ट्री वापस पा सकते हैं.

क्यों जरूरी है गूगल ड्राइव बैकअप?

WhatsApp आपके मैसेज को अपने सर्वर पर सेव नहीं करता. यह बैकअप आपके फोन की मेमोरी या गूगल ड्राइव पर रहता है. गूगल ड्राइव पर बैकअप होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप नया फोन बदलते हैं, तो बस अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते ही आपकी सारी चैट्स जादू की तरह नए फोन में आ जाती हैं.

बैकअप कैसे सेट करें?

अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आप व्हाट्सएप बैकअप के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें.
स्टेप 2. अब ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर क्लिक करें और Settings में जाएं.
स्टेप 3. यहां Chats पर क्लिक करें और फिर नीचे जाकर Chat Backup का ऑप्शन चुनें.
स्टेप 4. 'Google Account' पर क्लिक करें और वह ईमेल आईडी चुनें, जिस पर आप डेटा सेव करना चाहते हैं.
स्टेप 5. अब आप 'Back up to Google Drive' पर जाकर सेलेक्ट करें कि आप बैकअप कब लेना चाहते हैं. यहां आपको Daily, Weekly या Monthly का ऑप्शन मिल जाता है.
स्टेप 6. अगर आप वीडियो का भी बैकअप चाहते हैं, तो यहां दिख रही 'Include Videos' बटन को ऑन कर दें.
स्टेप 7. अंत में Back Up बटन पर क्लिक करें. अब आपका डेटा गूगल ड्राइव पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा.

कुछ जरूरी 'प्रो-टिप्स'

अगर आप बैकअप ले रहे हैं, तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी रहने वाला है. जैसे बैकअप के लिए हमेशा वाई-फाई का उपयोग करें, ताकि आपका मोबाइल डेटा खत्म न हो. इसके लिए 'Back up over' सेटिंग में 'Wi-Fi only' का ऑप्शन चुनें. इसके साथ आपको बता दें कि व्हाट्सएप बैकअप आपके गूगल ड्राइव स्टोरेज (15GB फ्री लिमिट) का हिस्सा होता है, इसलिए यह देख लें कि आपके ड्राइव में इतना स्पेस हो.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) बैकअप

सिर्फ बैकअप लेना काफी नहीं है, इसे 'हैक-प्रूफ' बनाना भी जरूरी है. इसके लिए आप End-to-end Encrypted Backup फीचर को ऑन कर सकते हैं. इससे आपके गूगल ड्राइव पर मौजूद बैकअप को कोई भी बिना आपके पासवर्ड के नहीं पढ़ पाएगा. लेकिन अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए, तो वॉट्सऐप भी आपका डेटा रिकवर नहीं कर पाएगा.

