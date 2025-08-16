हेलो, मैं पूजा बोल रही हूं... लोन चाहिए? ऐसे कॉल्स से हो गए हैं परेशान, फटाफट ऑन करें ये सेटिंग

Spam Calls Block: आज के समय में स्पैम कॉल्स हर स्मार्टफोन यूजर के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं. दिनभर ने वाले इन कॉल्स से न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि कई बार साइबर ठग भी ठगी करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं. इन कॉल्स से बचने के लिए आप चाहे जितने नंबर ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग नंबर से कॉल आना आम बात है. अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो अब परेशान होने की बात नहीं है. हम आपको आज के इस आर्टिक में बताने जा रहे हैं कि अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सेटिंग में कुछ बदलाव करके आप इन कॉल्स को रोक सकते हैं. इससे न सिर्फ आपके पास फालतू के कॉल आएंगे बल्कि साइबर फ्रॉड से भी दूर रहेंगे.

सैमसंग से लेकर शाओमी तक आपका फोन चाहे जिस कंपनी को हो, आपके फोन में इन कॉल्स को रोकने के लिए एक ऑप्शन मिलता है. आप सेटिंग में जाकर उसे ऑन कर दें तो इन कॉल्स से बच सकते हैं. इसके बाद सभी स्पैम कॉल अपने आप ही आना बंद हो जाएंगी. यह तरीका आपको फालतू कॉल्स से छुटकारा दिलाने का सबसे आसान और सेफ तरीका है. आइए जानते हैं कि कैसे बचें इन स्मैप कॉल्स से.

OnePlus-ओपो समेत इन स्मार्टफोन्स में भी मिलता है स्पैम से बचने का तरीका

अगर आपके पास OnePlus, ओपो, रियलमी, वीवो के फोन हैं तो आपको बस कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना होगा. आपके इन स्मार्टफोन्स में फोन कॉल के लिए गूगल का डायलर ऐप होता है. इस ऐप में स्पैम कॉल को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है. स्पैम कॉल से छुटकारा पाने के लिए आप बस इस ऐप को ओपन करिए और फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक करें. थ्री डॉट्स आपको राइट साइड में मिल जाएगा. अब सेटिंग में जाएं. फिर Caller ID & Spam पर क्लिक करें और Fliters Spam Calls फीचर को ऑन कर दें. बस इतना करते ही आपके फोन पर आने वाली स्पैम काल बंद हो जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Airtel लाया ₹200 से भी सस्ता प्लान, Free Sony Liv के साथ मिल रहा है कूट कूट पर फीचर्स

सैमसंग के फोन्स में यहां छुपी हुई है सेटिंग

वहीं अगर आपको पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आप बड़े ही आसानी से स्पैम काल को ब्लाक कर पाएंगे. इसके लिए आपको बस अपने फोन ऐप में जाना होगा. इसमें आपको स्पैम ब्लॉकिंग फीचर को ऑन कर देना है. स्पैम ब्लॉकिंग फीचर को ऑन करने के लिए फोन ऐप को ओपन करें. इसमें ब्लॉक नंबर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करें. अब Blocks calls from unknown numbers का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे ऑन कर दें. साथ ही आप Block spam and scam calls के टॉगल पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं आप किसी स्पेशल नंबर को भी यहां से ब्लॉक भी कर सकते हैं.

Xiaomi और पोको फोन्स के लिए ये है तरीक

Xiaomi और पोको जैसे स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग भी आसानी से स्पैम कॉल को ब्लाक कर सकते हैं. इसके लिए बस आप अपने स्मार्टफोन के फोन ऐप में जाएं. वहां थ्री डॉट्स आइकन पर जाएं और Filter spam calls को ऑन कर दें. बस इतना करते ही आप इन स्पैम कॉल से दूर रहेंगे.

अगर आपके फोन में ये ऑप्शन न मिलें तो सीधे फोन सेटिंग में जाकर वहां ये स्पैम ब्लाक ऑप्शन सर्च कर ब्लाक कर सकते हैं. साथ ही अगर आप चाहें तो DND सर्विस को ऑन कर सकते हैं.