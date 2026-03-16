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IPL 2026 Ticket Book करने का सबसे आसान तरीका, जानिए मैच की टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

IPL 2026 Ticket Booking Guide: क्रिकेट के दीवानों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी IPL 2026 दस्तक दे चुका है. अगर आप भी स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठकर अपनी पसंद की टीम को चीयर करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. यहां हम आपको टिकट बुकिंग से लेकर शेड्यूल तक की पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:58 AM IST
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IPL 2026 Ticket Book करने का सबसे आसान तरीका, जानिए मैच की टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

IPL 2026 Ticket Booking Guide: देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाले IPL 2026 का नया सीजन शुरू होने जा रहा है. IPL 2026 को लेकर भारत के लोगों में खासा उत्साह रहता है. हर साल की तरह इस बार भी लाखों फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर लाइव खेलते देखने के लिए जाएंगे. स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठकर अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करना हर फैन की चाहत होती है. यही वजह है कि जैसे ही आईपीएल का शेड्यूल सामने आता है, टिकटों की मांग तेजी से बढ़ जाती है. अगर आप भी इस बार स्टेडियम में बैठकर आईपीएल मैच देखना चाहते हैं, तो टिकट बुक करने के कुछ आसान तरीके यहां से जान लें. क्योंकि IPL 2026 के पहले फेज की टिकटों की बिक्री और प्री-रजिस्ट्रेशन कई प्लेटफॉर्म्स पर शुरू हो गए हैं.

कब से शुरू होगा आईपीएल 2026

IPL 2026 का नया सीजन मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होने जा रहा है. पहले फेज में अलग-अलग शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के दौरान देश के कई बड़े स्टेडियमों में मैच होंगे, जहां हजारों दर्शक अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचेंगे. क्रिकेट फैंस के बीच इस टूर्नामेंट को लेकर हर साल जबरदस्त उत्साह रहता है और यही कारण है कि मैच की टिकटें बहुत तेजी से बिक जाती हैं. पहले फेज में 20 मैच 10 अलग-अलग वैन्यू पर खेले जाएंगे. इसमें बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद का नाम है. इस सीजन का पहला मैच RCB vs SRH के बीच 28 मार्च को बेंगलुरु में खेला जाना है. इसके बाद 29 मार्च को MI vs KKR मुंबई में, फिर 30 मार्च को RR vs CSK का मैच गुवाहाटी में खेला जाना है.

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ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

अगर आपको IPL 2026 के टिकट ऑनलाइन बुक करने हैं, तो आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर्स ने अपनी वेबसाइट्स पर बुकिंग विंडो खोल दी है. इसमें BookMyShow, Paytm Insider और District (by Zomato) ऐप शामिल हैं. इसके अलावा आप टिकट को फ्रेंचाइजी की वेबसाइट्स से भी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा.
स्टेप 1. सबसे पहले आप टिकटिंग ऐप या वेबसाइट पर जाएं और वहां 'IPL 2026' सर्च करें.
स्टेप 2. अब अपना पसंदीदा मैच और स्टेडियम चुनें.
स्टेप 3. अब आप सीटिंग कैटेगरी और सीटों की संख्या सिलेक्ट करें.
स्टेप 4. अब यहां ऑनलाइन पेमेंट (UPI/Card) करें.
स्टेप 5. पेमेंट के बाद आपको कन्फर्मेशन और डिजिटल टिकट (M-Ticket) मिल जाएगा.

ऑफलाइन टिकट कैसे करें बुक?

जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए मैच से कुछ दिन पहले स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर खोले जाते हैं. इसके लिए आपको मैच वाले शहर के स्टेडियम पर जाना होगा. इसके साथ ही ऑफलाइन टिकट के लिए फ्रेंचाइजी अन्य टिकट वैन्यू, मॉल या किसी ऐसी जगह भी सेट करती है. यहां से आप अपना एक ID प्रूफ दिखाकर टिकट खरीद सकते हैं.

टिकट की कीमत कितनी हो सकती है

आईपीएल मैच की टिकट की कीमत शहर, स्टेडियम और सीट के हिसाब से अलग-अलग होती है. इकोनॉमी स्टैंड्स में सीटों की कीमत कम होती है, जबकि स्टेडियम के बेहतर स्टैंड्स की कीमत इससे ज्यादा होती है. वहीं प्रीमियम या कॉर्पोरेट बॉक्स के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. कुछ जगहों पर टिकट की शुरुआती कीमत हजार रुपये से शुरू होती है, जबकि वीआईपी या कॉर्पोरेट बॉक्स जैसी सीटों की कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है.

टिकट खरीदते समय रखें सावधानी

क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि टिकट केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म या अधिकृत काउंटर से ही खरीदें. इस समय इंटरनेट पर कई फर्जी वेबसाइट भी एक्टिव रहती हैं, जो लोगों को सस्ती टिकट का लालच देकर फ्रॉड कर सकती हैं. इसके साथ ही कई बड़ी टीमों के मैचों की टिकटें जल्दी खत्म हो जाती हैं, इसलिए जैसे ही बुकिंग शुरू हो, उसी समय टिकट लेने की कोशिश करना बेहतर होगा.

स्टेडियम में मैच देखने का अलग ही मजा

आईपीएल का असली रोमांच स्टेडियम में बैठकर मैच देखने में ही आता है. हजारों दर्शकों के बीच चौके-छक्कों की आवाज, टीम के समर्थन में लगने वाले नारे और खिलाड़ियों का जोश. यह सब मिलकर माहौल को यादगार बना देते हैं. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचते हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देखने का सपना पूरा करते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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