WhatsApp से एक मिनट में बुक होगा LPG सिलेंडर, सब काम छोड़कर जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12922932
Hindi Newsटेक

WhatsApp से एक मिनट में बुक होगा LPG सिलेंडर, सब काम छोड़कर जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

LPG Cylinder Booking From WhatsApp: अब आप व्हाट्सएप से मिनटों में LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं. आपको बस गैस एजेंसी का ऑफिशियल नंबर सेव करना है और बाकी का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. आइए जानते हैं..

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp से एक मिनट में बुक होगा LPG सिलेंडर, सब काम छोड़कर जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Online Gas Cylinder Booking: मोबाइल फोन ने हमारी डेली लाइफ को बेहद आसान बना दिया है. जिसमें WhatsApp एक अहम भूमिका निभाता है. यह सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आप इसके जरिए घर बैठे आसानी से LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग भी कर सकते हैं. अब आपको गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बार-बार कॉल नहीं करनी पड़ेगी. आपको बस गैस सिलेंडर प्रोवाइडर का ऑफिशियल नंबर सेव करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

यह भी पढ़े: महिलाओं के दिलों-दिमाग पर छाया Retro Saree ट्रेंड, एक क्लिक में बन सकते हैं 90s की हिरोइन; जानिए कैसे

गैस प्रोवाइडर का ऑफिशियल WhatsApp नंबर सेव करें

Add Zee News as a Preferred Source

- Bharat Gas: 1800224344
- Indane (Indian Oil): 7588888824
- HP Gas (Hindustan Petroleum): 9222201122

जिस भी गैस एजेंसी का सिलेंडर आप यूज करते हैं, उसका नंबर अपने मोबाइल कॉनटैक्ट में सेव करें. अब WhatsApp खोलें और सेव किए नंबर पर मैसेज भेजना शुरू करें.

यह भी पढ़े: अब गांवों में होगी 5G की असली जंग! सरकार ने BSNL को दिया इतना बड़ा गिफ्ट, टेंशन में Jio-Airtel

WhatsApp पर ऐसे बुक करें गैस सिलेंडर

ये आसान स्टेप्स फॉलो करके आप घर बैठे आसानी से WhatsApp से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं. 
1. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें.
2. अब उस एजेंसी के व्हाट्सएप चैट में 'Hi' का मैसेज लिखकर भेजें.
3. ऐसा करने पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज आएगा, जिसमें कई ऑप्शन्स  मिलेंगे.
4. इसके बाद 'Book Cylinder' या 'Refill Booking' का ऑप्शन चुनें.
5. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी भरें.
6. डिटेल्स डालने के बाद गैस सिलेंडर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी.
7. बुकिंग होने पर आपके पास तुरंत कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

LPG gas CylinderWhatsApp booking

Trending news

अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
;