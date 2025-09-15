WhatsApp से एक मिनट में बुक होगा LPG सिलेंडर, सब काम छोड़कर जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

LPG Cylinder Booking From WhatsApp: अब आप व्हाट्सएप से मिनटों में LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं. आपको बस गैस एजेंसी का ऑफिशियल नंबर सेव करना है और बाकी का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. आइए जानते हैं..
Online Gas Cylinder Booking: मोबाइल फोन ने हमारी डेली लाइफ को बेहद आसान बना दिया है. जिसमें WhatsApp एक अहम भूमिका निभाता है. यह सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आप इसके जरिए घर बैठे आसानी से LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग भी कर सकते हैं. अब आपको गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बार-बार कॉल नहीं करनी पड़ेगी. आपको बस गैस सिलेंडर प्रोवाइडर का ऑफिशियल नंबर सेव करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
गैस प्रोवाइडर का ऑफिशियल WhatsApp नंबर सेव करें
- Bharat Gas: 1800224344
- Indane (Indian Oil): 7588888824
- HP Gas (Hindustan Petroleum): 9222201122
जिस भी गैस एजेंसी का सिलेंडर आप यूज करते हैं, उसका नंबर अपने मोबाइल कॉनटैक्ट में सेव करें. अब WhatsApp खोलें और सेव किए नंबर पर मैसेज भेजना शुरू करें.
WhatsApp पर ऐसे बुक करें गैस सिलेंडर
ये आसान स्टेप्स फॉलो करके आप घर बैठे आसानी से WhatsApp से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं.
1. सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें.
2. अब उस एजेंसी के व्हाट्सएप चैट में 'Hi' का मैसेज लिखकर भेजें.
3. ऐसा करने पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज आएगा, जिसमें कई ऑप्शन्स मिलेंगे.
4. इसके बाद 'Book Cylinder' या 'Refill Booking' का ऑप्शन चुनें.
5. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी भरें.
6. डिटेल्स डालने के बाद गैस सिलेंडर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी.
7. बुकिंग होने पर आपके पास तुरंत कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा.