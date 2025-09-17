अब झंझट भरा नहीं होगा ट्रेन का सफर, रिजर्वेशन हो या जनरल झटपट मिलेगी टिकट, मिनटों में ऐसे करें बुकिंग

RailOne Super App Launch: भारतीय रेलवे ने कुछ महीने पहले ही RailOne ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप की मदद से यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं मिलती है. आप घर बैठे ऑनलाइन ही इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ट्रैवल करने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए RailOne ऐप फायदेमंद साबित होगा. आइए विस्तार से समझते हैं कैसे ये ऐप काम करता है.

RailOne ऐप को डाउनलोड करने का तरीका

Android यूजर्स RailOne ऐप को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही iPhone यूजर्स इसे Apple App Store से इंस्टॉल कर सकते हैं. ये ऐप फोन में डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ आवश्यक परमिशन देनी होंगी जैसे- लोकेशन और नोटिफिकेशन की स्वीकृति.

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करें?

अगर आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ है, तो आप सीधे Username और Password से लॉगिन कर सकते हैं. नए यूजर ऐप में OTP वेरिफिकेशन से लॉगिन कर सकते हैं.

RailOne ऐप से टिकट बुकिंग कैसे करें?

Reserve टिकट बुकिंग के लिए स्टेप्स:

1. लॉगिन के बाद आपको Home Screen पर Book Tickets पर क्लिक करना है. अब Reserved का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

2. इसके बाद Source और फिर Destination स्टेशन, क्लास और ट्रैवल चुनना है.

3. अब आपको ट्रेन, खाली सीट और कीमत दिख जाएगी. आपको जिस भी ट्रेन में ट्रैवल करना है उसे चुने.

4. इसके बाद अपनी जानकारी शेयर करनी है और कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है.

5. पेमेंट होने पर आपकी टिकट बुक हो जाएगी. आपको टिकट My Booking के सेक्शन में दिख जाएगी.

ऐसे करें Platform टिकट बुकिंग

RailOne ऐप के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं. आपको बस स्टेशन सेलेक्ट करके टिकट की संख्या भरनी है. इसके बाद पेमेंट करनी है और आपको QR टिकट मिल जाएगी. यह टिकट ऐप में स्टोर रहती है.

Unreserve टिकट बुकिंग कैसे करें?

RailOne ऐप से आप जनरल या लोकल कोच में ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीद सकते हैं. आपको ऐप के होम स्क्रीन पर Unreserved Ticket का ऑप्शन चुनना है. इसके बाद आपको यात्रा की डिटेल और पेमेंट करनी है. आपको तुरंत QR Ticket मिल जाएगा. जो ऐप में स्टोर रहता है.

बुक की गई टिकट स्टोर कहां होती है?

RailOne ऐप के जरिए बुक की गई टिकट को आप My Bookings के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं. वहां हाल ही में बुक टिकट और पुरानी टिकट भी चेक कर सकते हैं. अगर आप टिकट कैंसिल करना हो तो वो यह से करनी होगी.