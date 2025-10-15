दीवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान, ये ट्रिक दिलाएगी आपको कन्फर्म सीट! जानें Tatkal Ticket का 'ब्रह्मास्त्र'

Book Tatkal Train Ticket: दीवाली और छठ आने वाली है और ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलना पहाड़ तोड़ने जैसा है. लाखों लोग तत्काल टिकट बुक करने में लग जाते हैं. त्योहारों के चलते सीटें मिनटों में खत्म हो जाती हैं. लेकिन हम आपको रेलवे के एक खास फीचर के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपकी कन्फर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी. यही मौका है अपनी सीट पक्की करने का. आइए जानते हैं डिटेल में.

IRCTC का नया मास्टर लिस्ट फीचर

IRCTC का Master List Feature आपके लिए फायटेमंद साबित हो सकता है. यह काम का फीचर आपकी Passenger Details पहले ही सेव कर लेता है. इससे टिकट बुकिंग के टाइम आपको बार-बार टाइप नहीं करना पड़ता. इससे बुकिंग का प्रोसेस तेजी से होता है और कन्फर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना भी ज्यादा भी हो जाएगी. कैसे इस मास्टर लिस्ट फीचर का यूज करके आप दिवाली-छठ पर अपनी सीट आसान स्टेप्स में कन्फर्म कर सकते हैं.

ऐसे करें मास्टर लिस्ट से तत्काल टिकट बुकिंग

Step 1- IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें

सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप ओपन करें और अकाउंट में लॉगिन करें.

Step 2- Master List में यात्रियों को एड करें

My Profile सेक्शन में जाएं> Master List पर टैप करें> Add Passenger का ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसके बाद नाम, उम्र, जेंडर और आईडी डालें. इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 20 यात्रियों को Master List में सेव कर सकते हैं. जब तत्काल बुकिंग शुरू हो, तो Add Passenger की जगह Select from Master List चुनें. यात्रियों की जानकारी अपने आप भर जाएगी.

Step 3- पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें

IRCTC आपको Preferred Payment Option में अपने पेमेंट ऑप्शन जैसे- UPI, Net Banking को पहले से सेव करने की सुविधा देता है. इससे पेमेंट के टाइम बिल्कुल भी देरी नहीं होती. अगर आप लैपटॉप से टिकट बुक कर रहे हैं, तो Chrome के IRCTC Autofill Extension का यूज करें. यह एक्सटेंशन लॉगिन, यात्रा और पेमेंट डिटेल्स अपने आप भर देगा.

Tatkal बुकिंग करने का सही समय

तत्काल टिकट रोज सुबह AC क्लास के लिए 10:00 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11:00 बजे खुलती है. उस वक्त IRCTC सर्वर पर लाखों लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं. कन्फर्म टिकट उसे ही मिल पाती है जो सबसे तेजी से Passenger और Payments डिटेल भरता है. यही कारण है कि मास्टर लिस्ट फीचर इतना काम है. यह आपकी यात्री डिटेल्स पहले ही भर देता है, जिससे आपका टाइम बचता हैं और कन्फर्म टिकट आपके हाथ लग जाता है.

Tatkal टिकट के लिए Aadhaar लिंक जरूरी

तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती 10 मिनट में केवल उन्हीं यात्रियों को टिकट मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट e-Aadhaar से लिंक है. इन 10 मिनटों के दौरान IRCTC एजेंट को बुकिंग की अनुमति नहीं होगी. यानी आपको कन्फर्म टिकट चाहिए तो अपना IRCTC अकाउंट अभी आधार से लिंक करें.