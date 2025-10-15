Advertisement
trendingNow12962713
Hindi Newsटेक

दीवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान, ये ट्रिक दिलाएगी आपको कन्फर्म सीट! जानें Tatkal Ticket का 'ब्रह्मास्त्र'

Tatkal Train Ticket Book: दीवाली-छठ पर घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिली तो चिंता ना करें. आप आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे एक खास तरीके का इस्तेमाल करके आप कन्फर्म तत्काल टिकट तुरंत बुक कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान, ये ट्रिक दिलाएगी आपको कन्फर्म सीट! जानें Tatkal Ticket का 'ब्रह्मास्त्र'

Book Tatkal Train Ticket: दीवाली और छठ आने वाली है और ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलना पहाड़ तोड़ने जैसा है. लाखों लोग तत्काल टिकट बुक करने में लग जाते हैं. त्योहारों के चलते सीटें मिनटों में खत्म हो जाती हैं. लेकिन हम आपको रेलवे के एक खास फीचर के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपकी कन्फर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी. यही मौका है अपनी सीट पक्की करने का. आइए जानते हैं डिटेल में.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले LG ने लॉन्च रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सहित कई प्रोडक्ट्स, कीमत सिर्फ ₹18,000 से शुरू

IRCTC का नया मास्टर लिस्ट फीचर

Add Zee News as a Preferred Source

IRCTC का Master List Feature आपके लिए फायटेमंद साबित हो सकता है. यह काम का फीचर आपकी Passenger Details पहले ही सेव कर लेता है. इससे टिकट बुकिंग के टाइम आपको बार-बार टाइप नहीं करना पड़ता. इससे बुकिंग का प्रोसेस तेजी से होता है और कन्फर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना भी ज्यादा भी हो जाएगी. कैसे इस मास्टर लिस्ट फीचर का यूज करके आप दिवाली-छठ पर अपनी सीट आसान स्टेप्स में कन्फर्म कर सकते हैं.

ऐसे करें मास्टर लिस्ट से तत्काल टिकट बुकिंग
Step 1- IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें
सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप ओपन करें और अकाउंट में लॉगिन करें.

Step 2- Master List में यात्रियों को एड करें
My Profile सेक्शन में जाएं> Master List पर टैप करें> Add Passenger का ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसके बाद नाम, उम्र, जेंडर और आईडी डालें. इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 20 यात्रियों को Master List में सेव कर सकते हैं. जब तत्काल बुकिंग शुरू हो, तो Add Passenger की जगह  Select from Master List चुनें. यात्रियों की जानकारी अपने आप भर जाएगी.

Step 3- पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें
IRCTC आपको Preferred Payment Option में अपने पेमेंट ऑप्शन जैसे- UPI, Net Banking को पहले से सेव करने की सुविधा देता है. इससे पेमेंट के टाइम बिल्कुल भी देरी नहीं होती. अगर आप लैपटॉप से टिकट बुक कर रहे हैं, तो Chrome के IRCTC Autofill Extension का यूज करें. यह एक्सटेंशन लॉगिन, यात्रा और पेमेंट डिटेल्स अपने आप भर देगा.

Tatkal बुकिंग करने का सही समय
तत्काल टिकट रोज सुबह AC क्लास के लिए 10:00 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11:00 बजे खुलती है. उस वक्त IRCTC सर्वर पर लाखों लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं. कन्फर्म टिकट उसे ही मिल पाती है जो सबसे तेजी से Passenger और Payments डिटेल भरता है. यही कारण है कि मास्टर लिस्ट फीचर इतना काम है. यह आपकी यात्री डिटेल्स पहले ही भर देता है, जिससे आपका टाइम बचता हैं और कन्फर्म टिकट आपके हाथ लग जाता है. 

यह भी पढ़ें: ₹14,999 में पानी नहीं, अमृत मिलेगा! Elista ने लॉन्च किए दो ऐसे प्यूरीफायर जो बनाते हैं Alkaline Water

Tatkal टिकट के लिए Aadhaar लिंक जरूरी

तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती 10 मिनट में केवल उन्हीं यात्रियों को टिकट मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट e-Aadhaar से लिंक है. इन 10 मिनटों के दौरान IRCTC एजेंट को बुकिंग की अनुमति नहीं होगी. यानी आपको कन्फर्म टिकट चाहिए तो अपना IRCTC अकाउंट अभी आधार से लिंक करें.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Train Tatkal Tickettrain ticket booking

Trending news

'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!