इस App ने निकाला गजब का Offer! ट्रेन टिकट कराने पर मिलेगा 20% डिस्काउंट, बस जान लीजिए ये 5 Steps

ट्रेन से ट्र्रैवल करने के लिए लोग ऑनलाइन कई ऐप्स ढूंढते हैं. देखते हैं कि टिकट बुकिंग पर कोई अच्छा ऑफर मिल जाए और टिकट की कीमत कम हो जाए. अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो नया Round Trip Scheme आपके बजट को हल्का कर देगा. यह स्कीम RailOne App ने निकाली है. इस स्कीम के तहत, जब आप आने और जाने दोनों टिकट साथ में बुक करेंगे, तो आपको सीधे 20% की छूट मिलेगी. यानी अब त्योहारों के मौसम में घर जाने और वापस लौटने का सफर जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. इस ऑफर का फायदा आप रेलवे के नए लॉन्च हुए RailOne ऐप से उठा सकते हैं या फिर रेलवे काउंटर से टिकट लेकर भी पा सकते हैं.

किन तारीखों पर मिलेगा फायदा?

रेलवे ने इस स्कीम के लिए खास तारीखें तय की हैं.

• Onward Journey (आगे की यात्रा): 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक

• Return Journey (वापसी की यात्रा): 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक

ध्यान रहे, ऑफर तभी मिलेगा जब यात्रियों के नाम, क्लास और स्टेशन दोनों टिकट में बिल्कुल एक जैसे होंगे.

बस जान लीजिए ये 5 आसान Steps

1. ऐप डाउनलोड और लॉगिन करें

RailOne ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है. इसे इंस्टॉल करने के बाद mPIN या बायोमेट्रिक से लॉगिन करें.

2. स्कीम का ऑप्शन चुनें

ऐप में ‘Avail Festive Package’ सेक्शन में जाएं और Round Trip बुकिंग पर क्लिक करें.

3. Onward Ticket बुक करें

डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन डालें, यात्रा तिथि (13 से 26 अक्टूबर) चुनें और क्लास/कोटा सेलेक्ट करें. पेमेंट के बाद PNR मिल जाएगा.

4. Return Ticket बुक करें

अब “Book Return Ticket (20% Discount)” पर क्लिक करें. ऐप अपने-आप वही स्टेशन, यात्री डिटेल्स और क्लास भर देगा. अब 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच रिटर्न की तारीख चुनें.

5. पेमेंट और कन्फर्मेशन

पेमेंट करने के बाद आपका रिटर्न टिकट बुक हो जाएगा और आपको मिलेगा सीधा 20% डिस्काउंट.

RailOne ऐप की और भी खूबियां

यह ऐप सिर्फ डिस्काउंट टिकटिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई और सेवाएं भी मिलती हैं:

• Unreserved Ticketing (UTS)

• Live Train Tracking

• Grievance Redressal (शिकायत निवारण)

• E-Catering (खाना ऑर्डर करने की सुविधा)

• Porter (कुली) बुकिंग

• Taxi और Last-Mile Connectivity

यानी एक ही ऐप में यात्रियों के लिए रेलवे की लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं.

यात्रियों के लिए राहत

त्योहारों में ट्रेन टिकट महंगे और मुश्किल से मिलते हैं. ऐसे में रेलवे की यह नई स्कीम यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है. 20% डिस्काउंट से न सिर्फ खर्च कम होगा, बल्कि ऐप के जरिए बुकिंग करना भी बेहद आसान होगा.

FAQs

Q1: क्या यह स्कीम सभी ट्रेनों पर लागू होगी?

नहीं, यह सिर्फ उन्हीं ट्रेनों पर लागू है जो Advance Reservation Period (ARP) में आती हैं.

Q2: क्या मैं अलग-अलग क्लास में टिकट बुक कर सकता हूँ?

नहीं, डिस्काउंट पाने के लिए दोनों टिकट एक ही क्लास में होने चाहिए.

Q3: क्या यह ऑफर काउंटर से बुकिंग पर भी मिलेगा?

हां, RailOne ऐप के साथ-साथ रेलवे काउंटर से बुकिंग करने पर भी ऑफर का फायदा मिलेगा.