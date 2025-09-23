छठ-दिवाली में नहीं होगी टिकट की मारा-मारी, इस ऐप से पलक-झपकते Train Ticket होगी बुक
छठ-दिवाली में नहीं होगी टिकट की मारा-मारी, इस ऐप से पलक-झपकते Train Ticket होगी बुक

Book Train Tickets in Festive Season: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. इस ऐप के जरिए आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:47 PM IST
छठ-दिवाली में नहीं होगी टिकट की मारा-मारी, इस ऐप से पलक-झपकते Train Ticket होगी बुक

Book Train Ticket During Festivals: देशभर में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. नवरात्रि फिर दिवाली और इसके बाद छठ पूजा आ रही है. अपने घरों से दूर रहने वाले लोग त्योहारों पर अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेन की टिकट मिलना किसी जंग से कम नहीं होता. घंटों तक स्टेशन पर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है बार-बार टिकट कैंसिल हो जाती है. लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार ने एक पेश लॉन्च किया है. इसके जरिए आप घर बैठें आसानी से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं. आइए जानें पूरी डिटेल.

क्या है UTS ऐप?

भारतीय रेलवे का एक ऐप है, UTS (Unreserved Ticketing Sysytem). जिसे CRIS (Centre For Railway Information Systems) ने डिजाइन किया है. इस ऐप को खासतौर पर पैसंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन और बिना रिजर्वेशन वाली टिकट बुकिंग के लिए तैयार किया गया है. इस ऐप के जरिए फोन पर ही आसानी से टिकट जनरेट हो जाती है. आपको टिकट का प्रिंट भी नहीं निकलवाना पड़ेगा.

Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध
UTS ऐप का इस्तेमाल करके पैसेंजर बिना घंटों लाइन में लगे प्लेटफॉर्म टिकट, अनरिजर्व्ड टिकट के अलावा सीजन टिकट भी बुक कर सकते  हैं. Android यूजर्स इस ऐप को Google Play Store और iPhone यूजर्स Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. 

बिना झंझट के ऐसे बुक करें ट्रेन टिकट

1.सबसे पहले अपने फोन में UTS ऐप को डाउनलोड करें.
2. इसके बाद मोबाइल नंबर और मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें.
3. अब आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा. इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
4. टिकट बुक करने के लिए Book Ticket पर क्लिक करें. अब कहां से कहां तक की ट्रेन में ट्रैवल करना है, वह डिटेल्स भरें.
5. इसके बाद लास्ट में पेमेंट करें. पेमेंट होने पर तुरंत आपके अकाउंट पर डिजिटल टिकट आ जाएगी.

