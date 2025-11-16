सीक्रेट तरीका लीक! घर बैठे ऐसे खरीदें VIP मोबाइल नंबर, मिनटों में हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म, जानिए कैसे

VIP Number Booking Process: VIP मोबाइल नंबर लेने का शौक तो बहुत लोगों को होता है लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसे पाना मुश्किल और झंझट वाला काम है. हालांकि हकीकत बिल्कुल ही अलग है. अब बिना किसी एजेंट के, बिना फालतू फीस दिए आप अपना मनपसंद फैंसी नंबर खरीद सकते हैं.
How to get Fancy Mobile Number: अगर आप भी अपने मोबाइल नंबर को खास बनाना चाहते हैं तो अब VIP या फैंसी नंबर पाना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा. बिना किसी एजेंट के चक्कर लगाए, बिना ज्यादा फीस चुकाए अब आप घर बैठे ही अपना मनपसंद मोबाइल नंबर चुन सकते हैं. वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में. फिर चाहे Airtel, Jio, Vi, BSNL किसी भी नेटवर्क का क्यों न हो. बस कुछ प्रोसेस को फॉलो कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए बस आपका VIP मोबाइल नंबर बुक हो जाएगा. आइए आज के इस आर्टिकल में VIP नंबर पाने का पूरा प्रोसेस जानते हैं.
लोगों को क्यों पसंद आता है VIP नंबर?
VIP नंबर एक ऐसा 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर होता है जिसमें खास पैटर्न या यूनिक सीक्वेंस होता है. जैसे लगातार एक जैसे अंक, किसी खास तरह की रिपीटिंग सीरीज या आकर्षक कॉम्बिनेशन ये नंबर देखने में प्रीमियम लगते हैं और आसानी से याद भी रह जाते हैं. इसलिए लोग इन्हें स्टेटस, ब्रांडिंग और पर्सनल आइडेंटिटी के लिए पसंद करते हैं. ज्यादातर बिजनेस ओनर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स VIP नंबर लेना चाहते हैं, जिससे उनकी पहचान मजबूत हो और लोग उन्हें आसानी से याद रख सकें.
अब जानिए कैसे खरीदें VIP नंबर
भारत में Jio, Airtel, Vi और BSNL समेत सभी टेलीकॉम कंपनियां VIP नंबर उपलब्ध कराती हैं. इन्हें आप ऑनलाइन पोर्टल या ई-ऑक्शन के माध्यम से बुक कर सकते हैं.
Airtel VIP Number
अगर आप Airtel का वीआई नंबर चाहते हैं तो आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. बस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर Fancy Number सेक्शन में जाएं और अपना पसंदीदा नंबर चुनें. नंबर रिजर्व करने के लिए फीस पेमेंट करें और नए SIM के एक्टिवेशन के समय KYC पूरा करें. बस इतना सा ही है प्रोसेस.
Vi Fancy Number
Vi भी अपने यूजर्स को VIP नंबर चुनने की सुविधा देती है. इसके लिए आपको बस कंपनी की वेबसाइट विजिट करना होगा. वहां आपको fancy number नाम का आप्शन दिखाई देगा.इसमें जाकर लोकेशन, पैटर्न और कीमत के आधार पर VIP नंबर का चुनाव कर सकते हैं. बुकिंग के बाद SIM आपके घर पर पहुंचाया जाता है और वहीं KYC भी पूरा हो जाता है.
Jio Fancy Number
वहीं अगर आप जियो का VIP नंबर चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस को फॉलो करना होगा. Jio चुनिंदा स्टोर्स या अधिकृत रिसेलर्स के जरिए ही VIP नंबर ऑफर करता है. आप MyJio ऐप या नजदीकी Jio प्रतिनिधि से उपलब्ध नंबर्स की जानकारी ली जा सकती है.
BSNL VIP Number
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ई-ऑक्शन पोर्टल के जरिए से फैंसी नंबर बेचता है. इसमें रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कीमत लगाकर पसंदीदा नंबर खरीद सकते हैं.
थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं VIP नंबर
वहीं अब कई ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो VIP नंबर रीसेल करती हैं. आप उनकी सहायता से लेकर भी करीब करीब सभी कंपनियों के VIP नंबर घर बैठे खरीद सकते हैं.
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
VIP नंबर खरीदने से पहले हमेशा असली स्रोत या अधिकृत प्लेटफॉर्म को ही चुनें.
कोई भी VIP नंबर खरीदने से पहले कई जगह उस नंबर को लेकर रेट जरूर चेक करें.
बिना GST इनवॉइस या KYC के नंबर बेचने वालों के चक्कर में न पड़ें.
