/2.99 लाख का iPhone Duo खरीदने सिंगापुर जाइए, छुट्टी भी मनाइए और 50 हजार बचाइए! चौंका देगा हिसाब

अगर आप एप्पल का नया फोल्डेबल iPhone Duo (256GB) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो रुक जाइए. भारत के किसी शोरूम में जाकर ₹3 लाख फूंकने से पहले यह जबरदस्त जुगाड़ समझ लीजिए. अगर आप इंडिया में फोन खरीदने के बजाय सिंगापुर जाकर फोन खरीदते हैं, तो आप सिंगापुर में 4 दिन की शानदार छुट्टी भी मना लेंगे और आपके खाते में लगभग ₹50,000 एक्स्ट्रा बच भी जाएंगे. जी हां, यह कोई सपना नहीं बल्कि पूरा गणित का खेल है.
भारत में iPhone Duo (256GB) का ऑफिशियल रिटेल प्राइस ₹2,99,900 रखा गया है. वहीं दूसरी तरफ, यही फोन सिंगापुर में सिर्फ S$3,099 यानी लगभग ₹1,97,000 का मिल रहा है. यानी फोन खरीदते ही आपको सीधे-सीधे ₹1,02,900 का बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है. लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो एयरपोर्ट पर मिलने वाले टैक्स रिफंड में छिपा है.
जब कोई टूरिस्ट सिंगापुर से शॉपिंग करता है, तो उसे चांगी एयरपोर्ट पर सामान देश से बाहर ले जाते समय GST रिफंड मिलता है. iPhone Duo खरीदने पर आपको लगभग S$223 यानी ₹14,170 का टैक्स रिफंड वापस मिल जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि रिफंड के बाद सिंगापुर में आपको यह फोल्डेबल आईफोन सिर्फ ₹1,82,830 का ही पड़ेगा.
अब बात करते हैं सिंगापुर की ट्रिप की. अगर आप 4 दिन और 3 रात के लिए सिंगापुर जाते हैं, तो आपका कुल अनुमानित खर्चा लगभग ₹67,500 आएगा. इस बजट में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा:
आने-जाने की फ्लाइट टिकट: लगभग ₹28,500.
सिंगापुर टूरिस्ट वीजा: लगभग ₹3,000.
3 रातों का होटल में स्टे: लगभग ₹24,000.
खाना और लोकल मेट्रो ट्रांसपोर्ट: लगभग ₹12,000.
अगर आप कुल ₹2,50,330 का खर्च देखते हैं, तो यह भारत में अकेले फोन की कीमत यानी ₹2,99,900 से करीब ₹49,570 कम है. इसका सीधा मतलब यह है कि आपको 4 दिन की सिंगापुर की छुट्टी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है और उसके बाद भी आपके जेब में 50 हजार रुपये बच रहे हैं.
यह पूरा कैलकुलेशन आज के फ्लाइट रेट्स, होटल चार्ज और एक्सचेंज रेट्स पर आधारित है. अगर आप सस्ती फ्लाइट और बजट होटल बुक करते हैं तो आपकी बचत ₹50,000 से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं अगर आप लास्ट मिनट में महंगी फ्लाइट टिकट लेंगे तो आपकी बचत थोड़ी कम हो सकती है.
इसके अलावा, सिंगापुर से फोन भारत लाते समय आपको इंडियन कस्टम्स ड्यूटी और बैगेज रूल्स का ध्यान रखना होगा. इसलिए जब भी ट्रिप प्लान करें, अपनी फ्लाइट और होटल पहले से बुक करें ताकि यह डील आपके लिए 100% नफे का सौदा साबित हो.