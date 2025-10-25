नए घर में शिफ्ट हुए? मिनटों में बदलें Aadhaar Card का पता फ्री में, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Change Address In Aadhaar Card: जब हम एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो हमारे रहने की जगह के साथ-साथ हमारा पता भी बदल जाता है. एड्रेस बदलने से हमारी ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक रिकॉर्ड और सबसे जरूरी हमारे आधार कार्ड में भी अपडेट होना चाहिए. आधार कार्ड आज के समय में हमारी पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें सही पता होना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: AI से दुनिया बदलने चला Microsoft! CEO Satya Nadella का बड़ा ऐलान, 50 साल पूरे...

नए घर में शिफ्ट होने पर आधार कार्ड में पता क्यों बदलवाना चाहिए? आधार कार्ड में पता अपडेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कई जरूरी कामों में यूज होता है. चाहे वह बैंक से जुड़ा काम हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर कोई ऑनलाइन सामान मंगवाना हो. हर जगह आपका सही एड्रेस ही काम आता है. अगर पता गलत होगा तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं आप आधार कार्ड में अपना एड्रेस घर बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिलकुल आसानी से.

Add Zee News as a Preferred Source

आधार कार्ड में नया पता कैसे अपडेट करें?

UIDAI का ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है. आपको अब घंटों तक लंबी लाइन में लगकर आधार कार्ड अपडेट करने से भी छुटकारा मिलता है. बस इन स्टेप्स को फॉलो करें.

1. सबसे पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद 'My Aadhaar' में जाकर, 'Update Your Aadhaar' और फिर 'Update Aadhaar Online' को सेलेक्ट करें. यहां अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भरकर लॉगिन करें.

3. लॉगिन करने के बाद Address Update का ऑप्शन चुनें.

4. अपने नए घर का पूरा और सही एड्रेस भरें.

5. अब Address Proof के तौर पर वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे- बिजली का बिल, वोटर आईडी आदि की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें. अपलोड करते समय दिए गए निर्देशों का ध्यान रखें.

6. सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Submit पर क्लिक करें.

7. इसके बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा. इसे सुरक्षित संभाल कर रखें.

यह भी पढ़ें: Flipkart पर मिल रहा छप्पर फाड़ डिस्काउंट, ₹50000 का फोल्डेबल फोन सिर्फ इतने में...

अपडेट का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप अपने SRN का यूज करके अपने पते के अपडेट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. जैसे ही यह अपडेट हो जाएगा आपके आधार कार्ड में नया पता दर्ज हो जाएगा. इस आसान तरीके से आप अपने आधार कार्ड में घर का पता आसानी से अपडेट कर सकते हैं.