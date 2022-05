Gmail Hidden Feature: जीमेल पर नाम बदलना है बेहद आसान, इन स्टेप्स को करें फॉलो

How to Change Name in Gmail: जीमेल (Gmail) का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं. यह कम्युनिकेशन का यह बड़ा माध्यम है. इसका इस्तेमाल पर्सनल कन्वर्सेशन से लेकर ऑफिशियल वर्क तक के लिए किया जाता है. जीमेल के कई फीचर्स (Gmail Features) ऐसे हैं जो इसे अन्य ईमेल प्रोवाइडर्स कंपनियों से अलग और ज्यादा प्रचलित बनाते हैं. इसे यूज करने वाले इसके मेन-मेन फीचर्स से अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन इसमें कई ऐसे भी फीचर्स हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है. इसी में से एक है ईमेल में दिखने वाले नाम को बदलने का विकल्प. आज हम आपको बताएंगे वो तरीका, जिससे आप अपने डिस्प्ले नाम को बदल सकते हैं.

कब पड़ती है डिस्प्ले नाम को बदलने की जरूरत

जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसे आपका डिस्प्ले नेम ही पहले दिखता है. इसी नाम से सामने वाले को पता चलता है कि उसे किसने मेल भेजा है और उसे कौन सा मेल पढ़ना है. कई लोगों को लगता है कि एक बार अगर ईमेल आईडी बनाते वक्त जो नाम रख दिया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है. आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में लोग इसे जरूर बदलते हैं. मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई और उसका सरनेम बदल गया तो उसे जीमेल में भी नाम अपडेट करने की जरूरत महसूस होती है. कई लोग नाम के साथ संगठन का भी नाम यूज करते हैं. कंपनी बदलने पर उन्हें इसमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन जीमेल पर नाम बदलना काफी आसान है. आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना नाम बदल सकते हैं.