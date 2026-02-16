Advertisement
5G के नाम पर कहीं आपका कट तो नहीं रहा? घर बैठे ऐसे चेक करें अपने इलाके का नेटवर्क स्टेटस

5G के नाम पर कहीं आपका कट तो नहीं रहा? घर बैठे ऐसे चेक करें अपने इलाके का नेटवर्क स्टेटस

5G Network Coverage India: 5G का नाम सुनते ही लोगों को तेज इंटरनेट और बिना रुके वीडियो देखने की उम्मीद होती है. अभी तक भारत के कई शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत से लोगों का यह मनना है कि उनके एरिया में 5G नेटवर्क दिखा रहा है लेकिन इंटरनेट 4G जैसा चल रहा है. अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं. अब आप अपने मोबाइल से ही इसकी जांच कर सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:29 AM IST
5G के नाम पर कहीं आपका कट तो नहीं रहा? घर बैठे ऐसे चेक करें अपने इलाके का नेटवर्क स्टेटस

5G Network Coverage India: भारत में 5G सर्विस शुरू हुए काफी समय हो गया है. लेकिन आज भी देश में कई जगह ऐसी हैं, जहां यूजर्स की शिकायत रहती है कि उनके फोन 5G नेटवर्क दिखा रहा है लेकिन इंटरनेट 4G जैसा चल रहा है. यहां लोग महंगे 5G प्लान के बाद भी बफरिंग (Buffering) से परेशान हैं. अगर आपके इलाके में यही दिक्कत है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. हम यहां आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं,जिससे आप अपने आसपास के 5G नेटवर्क की जांच कर सकते हैं. इस ट्रिक के बाद अब आपको कस्टमर केयर को फोन करने या सिग्नल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. 

5G चेक करने के लिए किसी एप या खास टूल की जरूरत नहीं
अगर आपको अपने एरिया में 5G नेटवर्क है या नहीं ये चेक करना है तो इसके लिए किसी एप या खास टूल की जरूरत नहीं है. आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में ही एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप आसपास के सभी नेटवर्क्स को स्कैन करके चेक कर सकते हैं. इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन-कौन सी कंपनियों का 5G, 4G या अन्य नेटवर्क मिल रहा है.

फोन की सेटिंग्स में छिपा है नेटवर्क स्कैनर
5G नेटवर्क यूज करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए. ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि आपके एंड्रॉइड या आईफोन में एक इन-बिल्ट स्कैनर होता है. जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर या ऑफिस में 5G की स्पीड मिलेगी या नहीं. इसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स का पालन करना होगा.
स्टेप 1. एंड्रॉइड यूजर्स सबसे पहले अपने फोन की 'Settings' में जाएं.
स्टेप 2. यहां आप 'Mobile Network' या 'SIM Card' ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब 'Preferred Network Type' में जाकर देखें कि 5G (Auto) सिलेक्ट है या नहीं. 
स्टेप 4. इसके बाद 'Network Operators' में जाकर 'Auto Select' को बंद करें और मैन्युअली सर्च (Scan) करें. 
स्टेप 5. अगर आपके आसपास Jio या Airtel का 5G टावर होगा, तो लिस्ट में 5G लिखा हुआ दिखाई देगा. 
वहीं अगर आप आईफोन यूज करते तो आप सबसे फोन की 'Settings' में जाएं अब यहां आपको 'Cellular' का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 'Cellular Data Options' होगा. इसमें जाने के बाद आप 'Voice & Data' में जाकर 5G ऑन या 5G Auto को चेक कर सकते हैं. 

कवरेज मैप से देखें अपने इलाके का हाल
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर के किस कोने में सबसे तेज 5G सिग्नल है, तो आप इसके लिए 'Airtel Thanks App' या 'MyJio App' का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन ऐप्स में '5G Coverage Map' का ऑप्शन होता है. यहां अपना पिनकोड डालकर आप देख सकते हैं कि आपके इलाके में 5G टावर कितनी दूर है. अगर आप ग्रीन जोन में हैं, तो आपको सुपरफास्ट स्पीड मिलनी तय है. 

स्पीड टेस्ट से करें दूध का दूध और पानी का पानी
कभी-कभी फोन पर 5G का लोगो तो दिखता है, पर स्पीड नहीं आती. इसके लिए आप 'Ookla Speedtest' या 'Fast.com' का सहारा ले सकते हैं. अगर डाउनलोड स्पीड 200 Mbps से ऊपर है, तो समझ लीजिए कि आपको सही 5G मिल रहा है. अगर स्पीड 50 Mbps से कम है, तो शायद आप 5G NSA (Non-Standalone) मोड पर हैं, जो 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है. 

क्यों जरूरी है 5G चेक करना?
5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, बल्कि यह आपके फोन की बैटरी पर भी असर डालता है. अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां 5G सिग्नल बहुत कमजोर है, तो आपका फोन बार-बार टावर खोजने की कोशिश करेगा, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होगी. ऐसे में बेहतर है कि आप उसे मैन्युअली 4G पर स्विच कर दें जब तक कि आप अच्छे नेटवर्क जोन में न पहुंच जाएं. 

