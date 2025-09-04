फर्जी Aadhaar Card का पर्दाफाश! मिनटों में सामने आ जाएगा असली या नकली होने का सच, जानें कैसे

fake Aadhaar Verification: भारत में आधार कार्ड पहचान के तौर पर एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. लेकिन क्या आपने कभी जांच की है कि आपका आधार असली है या नहीं. लेकिन चिंता न करें, अब फर्जी आधार कार्ड पकड़ना बेहद आसान है. केवल आधार के 12 अंकों की मदद से मिनटों में पहचान कर सकते हैं कि आपका आधार ओरिजनल है या फेक. UIDAI के पोर्टल और mAadhaar ऐप पर जाकर बस आसान स्टेप्स फॉलो करें. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

आधार से तुरंत जानें असली पहचान

अक्सर दुकान पर नौकरी या घर में किरायेदार रखने से पहले तुरंत जांच करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अब आप घर बैठे आधार से उसकी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. ध्यान रखें इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बेहद जरूरी है. आधार कार्ड वेरिफाई करके पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के पास सही डॉक्यूमेंट है या नहीं. इसकी सुविधा UIDAI की वेबसाइट और mAadhaar ऐप पर उपलब्ध है,वो भी बिलकुल फ्री में वेरिफिकेशन किया जा सकता है.

कैसे करें आधार कार्ड वेरिफिकेशन?

आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें और आज ही कार्ड को सुरक्षित करें.

- सबसे पहले uidai.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- अब My Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

- इसके बाद Aadhaar Services सेक्शन में Verify Aadhaar Number पर क्लिक करें.

- अब आपको अपना आधार नंबर और Captcha कोड डालकर Verify के बटन पर टैप करना है.

इसके बाद अगले पेज पर आपको आधार नंबर के एक्टिव या डिएक्टिव होने की डिटेल मिल जाएगी. अब आपको यहां आधार कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा और यह पता चलेगा कि आधार फर्जी है या असली. आप आधार का वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं.

mAadhaar App से ऐसे करें वेरिफिकेशन

सभी आधार कार्ड में एक QR Code होता है, इसकी मदद से आप आसानी से वेरिफाई कर सकते हैं. बस अपनाएं ये आसान तरीका:

- सबसे पहले अपने फोन में mAadhaar ऐप डाउनलोड करें.

- ऐप में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं.

- पहला आधार वेरिफाई का ऑप्शन है, इसमें आपको uidai वेबसाइट के जैसे ही आधार नंबर डालकर पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है.

- दूसरा ऑप्शन में आपको आधार कार्ड में दिए गए QR Code को स्कैन करना है. इसे स्कैन करने पर आप जांच कर सकते है कि आधार असली है या फर्जी.