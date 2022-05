कहीं Aadhaar Card नकली तो नहीं? इन आसान Tricks से चुटकियों में लगाएं पता

How to Check Aadhaar Card is Real or Fake: हम घर से कहीं निकलते हैं तो शायद ही कभी ऐसा होगा कि हम अपना वॉलेट लेकर न निकलें. वॉलेट में पैसों के साथ-साथ एक आईडी प्रूफ (ID Proof) भी जरूर होता है. ये आईडी प्रूफ आमतौर पर हमारा आधार कार्ड (Aadhaar Card) ही होता है. किसी को अपने घर काम पर रखते समय, ऑफिस में हायर करते समय और कई दूसरी जगहों पर भी आधार कार्ड चेक किया जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आधार कार्ड असली है या नकली (how to check aadhaar card original or duplicate)..

हर जगह इस्तेमाल किया जाता है आधार कार्ड

हमारे आईडी प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है. सरकारी गाइडलाइन्स के मुताबिक देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. तमाम जगहों पर वेरीफिकेशन के साथ-साथ आधार कार्ड के जरिए हम इंसान के बारे में जान सकते हैं. दफ्तर में किसी को नौकरी देते समय, घर पर कोई काम करने आ रहा हो, ड्राइवर को नौकरी पर रखने के लिए, किसी को घर किराये पर देने के लिए, ऐसे कई स्थानों पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है.

आधार कार्ड असली है या नकली, इसे आसानी से चेक करने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कुछ ट्रिक्स जारी की हैं.

आधार कार्ड असली है या नकली, इसे चेक करने का ऑफलाइन तरीका

ऑफलाइन तरीके से आधार कार्ड को चेक करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम Aadhaar QR Scanner है. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और ऐप स्टोर (App Store), दोनों प्लेटफॉर्म्स से डाउनलोड किया जा सकता है. आपको बता दें कि हर आधार कार्ड में एक QR Code होता है. इस कोड में व्यक्ति का नाम, उसका जेंडर, जन्म तिथि, पता और फोटोग्रॉफ होता है. इस QR Code को इस ऐप के जरिए स्कैन करके चुटकियों में पता लगाया जा सकता है कि आधार कार्ड असली है या नकली.

ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है आधार कार्ड

अगर आप कोई ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड नहीं भी करना चाहते हैं, आप तब भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) को चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन चेकिंग के लिए आपके पास केवल उस आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए जिसकी चेकिंग आप करना चाहते हैं. आपको अपने फोन या किसी अन्य डिवाइस पर 'https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhar', ये लिंक खोलना होगा.

जो भी विंडो सामने खुलती है, उसमें बस आपकओ आधार कार्ड का नंबर डालना होगा. इस तरह, आप उस व्यक्ति की उम्र, उसका जेंडर, जिस राज्य में वो रहता है और उसके मोबाइल नंबर के आखिरी तीन डिजिट, ये सब वेरफाइ कर सकेंगे.