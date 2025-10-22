Android यूजर्स के लिए iPhone वाला फीचर! इस ऐप से जानें फोन की बैटरी हेल्थ और बचाएं हजारों रुपये

Trick To Check Android Battery Health: iPhone यूजर्स के लिए बैटरी हेल्थ जानना बहुत आसान है, क्योंकि यह फीचर उनके फोन में पहले से होता है. इससे पता चल जाता है कि बैटरी कब बदलनी है. लेकिन ज्यादातर Android यूजर्स इस सुविधा से दूर हैं. अगर आप भी एंड्रॉयड यजर हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी बैटरी कितने पानी में है, तो चिंता न करें. एक खास ऐप की मदद से आप आसानी से अपने फोन की बैटरी की असली उम्र पता कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर में रखी ये 4 चीजें Extension Board में लगाई तो होगा धमाका! तुरंत जानें कौन से हैं वो खतरनाक डिवाइस

यह ऐप बताएगा बैटरी हेल्थ

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी Android फोन की बैटरी कितनी स्वस्थ है, तो आपको AccuBattery नामक ऐप का इस्तेमाल करना होगा. यह ऐप खास तौर पर बैटरी से जुड़ी सभी बारीक जानकारियां देती है. यह सिर्फ एक बैटरी मॉनिटरिंग टूल नहीं है, बल्कि आपकी बैटरी की रियल हेल्थ को ट्रैक करती है.



Battery Health ऐसे चेक करें

AccuBattery ऐप का इस्तेमाल करके बैटरी हेल्थ जानने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

- सबसे पहले Google Play Store से AccuBattery ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें.

- अब आपको अपने स्मार्टफोन को कम से कम दो बार 0% से 100% तक चार्ज करना होगा और फिर 100% से 0% तक डिस्चार्ज करना होगा.

- ये प्रोसेस पूरा होने के बाद, जब आप AccuBattery ऐप ओपन करेंगे, तो डैशबोर्ड पर ही आपको अपनी फोन की बैटरी हेल्थ जाएगी.

यह भी पढ़ें: Realme लाया दीवाना बना देने वाला Smartphone! बदला जा सकता है पीछे का कैमरा, फीचर्स ने उड़ाए होश

बैटरी बदलने का सही समय कब है?

यह जानना भी जरूरी है कि बैटरी कब बदलवानी चाहिए. iPhone यूजर्स को सलाह दी जाती है कि जब बैटरी हेल्थ 80% से कम हो जाए, तो बैटरी बदलवा लें. हालांकि, आप फोन को दिन में एक बार से ज्यादा चार्ज किए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप इसे इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं. लेकिन अगर बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, तो बेहतर होगा कि आप इसे बदलवा लें. Android यूजर्स पर भी यही नियम लागू होता है.