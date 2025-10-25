iPhone यूजर्स की तरह Android वाले भी कर पाएंगे इस फीचर का इस्तेमाल, स्टेप्स जान हो जाएंगे गद-गद

iPhone यूजर्स को Apple की तरफ से कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो Android यूजर्स को नहीं मिलते. इन्हीं में से एक है फोन की बैटरी हेल्थ चेक करने वाला स्पेशल फीचर. इसकी मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके फोन की बैटरी कितनी पावरफुल या कितनी कमजोर हो रही है, या कब इसे बदलना जरूरी हो गया है. हालांकि, Android यूजर्स को ऐसा कोई फीचर नहीं मिल पाता. अगर आप भी Android यूजर हैं तो अब आप भी इस फीचर का फायदा उठा पाएंगे. चलिए जानते हैं कैसे.

Android ऐसे चेक कर सकते हैं बैटरी हेल्थ

Android यूजर्स को अपने फोन की बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए अपने डिवाइस में एक ऐप डाउनलोड करनी होगी. इस ऐप का नाम है AccuBattery. इसे आप किसी Android स्मार्टफोन में Google PlayStore से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद यह ऐप आपके फोन की बैटरी हेल्थ के बारे में रियल टाइम जानकारी देगी. चलिए जानते हैं कैसे करना है इस ऐप का इस्तेमाल

AccuBattery के इन स्टेप्स को करें फॉलो

1. सबसे पहले Google Play Store से AccuBattery ऐप डाउनलोड कर लें.

2. अब फोन को 0% से 100% तक फुल चार्ज कर लीजिए.

3. इसके बाद 100% से 0% तक बैटरी डिस्चार्ज कर दें.

4. दो बार ऐसा करने के बाद अब ऐप को खोलें.

5. फिर आपको Dashboard वाले सेक्शन में जाएं और देखें कि आपके फोन की बैटरी हेल्थ पर्सेंट दिख रही है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

फोन की बैटरी हेल्थ को लेकर टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपके डिवाइस की बैटरी हेल्थ 80% से भी कम दिखती है, तो समझ जाएं कि अब इसे बदलवाने का वक्त आ गया है. हालांकि, अगर बैटरी हेल्थ 80% से कम दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद आपका फोन सिर्फ एक बार चार्ज करने पर ही पूरा दिन चल जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.