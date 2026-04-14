CBSE 10th Result: cbse.gov.in वेबसाइट क्रैश हो तो इन 4 तरीकों से देखें अपना स्कोरकार्ड

How to Check CBSE Class 10 Result: CBSE 10वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है और भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश होने पर छात्र SMS, DigiLocker और UMANG ऐप जैसे ऑप्शन्स का उपयोग कर सकते हैं.
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देशभर के छात्र Central Board of Secondary Education यानी CBSE के 10वीं के रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अभी गूगल ट्रेंड पर सीबीएसई 10वीं रिजल्ट टॉप पर है. बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद अब सभी की नजर रिजल्ट डेट पर है. उम्मीद की जा रही है कि CBSE अप्रैल के मध्य में रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से चेक कर सकेंगे.
CBSE छात्रों की सुविधा के लिए कई विकल्प देता है ताकि ज्यादा ट्रैफिक होने पर भी रिजल्ट आसानी से देखा जा सके. आधिकारिक वेबसाइट के अलावा DigiLocker, SMS, IVRS और UMANG ऐप के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है. इससे वेबसाइट स्लो होने पर भी छात्रों को परेशानी नहीं होती.
CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID की जरूरत होगी. रिजल्ट देखने के लिए cbseresults.nic.in और cbse.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने मार्क्स, ग्रेड और पास/फेल स्टेटस देख पाएंगे. साथ ही एक प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Class 10 Result लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.
जब छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें उनका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, सभी विषयों के नंबर, कुल अंक, ग्रेड और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इन सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें ताकि कोई गलती हो तो समय रहते ठीक कराई जा सके.
अगर इंटरनेट स्लो है या वेबसाइट नहीं खुल रही, तो छात्र SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए एक तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होगा—CBSE10, रोल नंबर, DOB, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा. इसके बाद रिजल्ट सीधे आपके मोबाइल पर आ जाएगा.
छात्र DigiLocker के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker पोर्टल पर जाकर अपनी क्लास चुनें और स्कूल कोड, रोल नंबर और सिक्योरिटी PIN डालकर लॉगिन करें. यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट को आधिकारिक डॉक्यूमेंट माना जाता है.
CBSE छात्रों के लिए IVRS सुविधा भी देता है. दिल्ली के छात्र 24300699 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए 011-24300699 नंबर है. कॉल के दौरान जरूरी डिटेल्स डालकर रिजल्ट सुना जा सकता है. इसके अलावा UMANG ऐप पर लॉगिन करके भी CBSE सेवाओं में जाकर Class 10 रिजल्ट चेक किया जा सकता है.
इन सभी विकल्पों का मकसद यही है कि छात्रों को रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत न हो. खासकर जब लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर जाते हैं, तब ये वैकल्पिक तरीके काफी मददगार साबित होते हैं. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की जानकारी पहले से तैयार रखें और सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.