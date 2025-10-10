इस धनतेरस हैवी ज्वेलरी खरीदने का है प्लान, एक मिनट में खुद करें सोने की शुद्धता चेक

Check Fake Gold Jewellery: धनतेरस, दिवाली और शादियों के सीजन के चलते सोने की ज्वेलरी की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है. लोग खुश होकर खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा असली-नकली की टेंशन भी रहती है. बाजार में मिलावटी या फर्जी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी के मामले भी देखने को मिलते है. आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए यह टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है. अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपने जो सोना खरीदा है वो शुद्ध है या नहीं.

मुफ्त में इस्तेमाल करें BIS Care App

अब आप बीआईएस मतलब Bureau of Indian Standards के 'BIS Care App' का इस्तेमाल करके मिनटों में जांच कर सकते हैं कि आपकी सोने की ज्वेलरी असली और शुद्ध है भी या नहीं. यह कमाल का मोबाइल ऐप ग्राहकों को फ्रॉड की शिकार होने से बचाता है और सोने की खरीदारी की शुद्धता पता करने में मदद करता है.

BIS Care App को आप Google Play Store और Apple App Store दोनों से आसानी से बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप से ज्वेलरी की शुद्धता जांचने के अलावा आप नकली हॉलमार्क पाए जाने की शिकायत भी इसी से दर्ज करा सकते हैं.

सोने की ज्वेलरी असली है या नकली ऐसे करें जांच

- सबसे पहले अपने फोन में BIS Care App डाउनलोड करें.

- अब आपने जो ज्वेलरी खरीदी है उस पर हॉलमार्क का निशान देखें.

- इसके बाद ज्वेलरी पर BIS का ट्रायंगुलर लोगो, कैरेट कितनी है जैसे- 22K या फिर 18K और ज्वेलर का यूनिक कोड चेक करें.

- अब ऐप ओपन करें और Verify HUID (Hallmark Unique Identification) के ऑप्शन को चुनें.

- इसके बाद अपनी ज्वेलरी पर लिखा हुआ 6 डिजिट का कोड लिखें या स्कैन करें.

- थोड़ी देर में फोन पर ज्वेलरी से जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी.

BIS Care App से मिलेगी पूरी जानकारी

इस BIS Care App पर आपको ज्वेलरी की सारी डिटेल्स एक ही जगह पर मिल जाती है. जैसे कि किस ज्वेलर के नाम से हॉलमार्क हुई है, ज्वेलरी की कैरेट वैल्यू क्या है और इसकी शुद्धता यानी ऑथेंटिसिटी की कंडीशन क्या है.

इस ऐप का यूज करना बेहद आसान है. खास बात यह है कि इसका डेटा सीधे BIS के सर्वर से जुड़ा है, इसलिए इसके नतीजे भी पूरी तरह भरोसेमंद होते हैं. इसकी मदद से आप खुद को ठगी का शिकार होने से बचा सकते हैं.