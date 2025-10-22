Advertisement
कहीं आपका iPhone भी तो डुप्लीकेट नहीं? सीरियल नंबर से लेकर Siri तक, ऐसे पकड़ें नकली फोन

Check Fake iPhone: नकली iPhone का डिजाइन और यूजर इंटरफेस बिल्कुल असली जैसा होता है, जो मासूम ग्राहकों को आसानी से धोखा देता है. स्कैमर न सिर्फ नया फोन बेचते समय ठग रहे हैं, बल्कि रिपेयर के दौरान भी असली की जगह नकली iPhone दे रहे हैं. कहीं आप भी ठगी का शिकार न हो जाएं, इसलिए आईफोन खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:39 PM IST
Identify Fake iPhone Before Buy: iPhone दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन है. इसका शानदार डिजाइन और दमदार सिक्योरिटी फीचर्स इसे युवाओं और प्रोफेशनल्स के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं. iPhone के इस क्रेज का फायदा उठाकर बाजार में कई नकली iPhone भी आ गए हैं. यह हूबहू असली जैसे दिखते हैं और शरीफ खरीदारों को धोखा दे रहे हैं.

नकली iPhone से कैसे हो रहा है धोखा?

बाजार में आए नकली iPhones का डिजाइन और यूआई (UI) इंटरफेस एकदम असली जैसा दिखता है. अगर आप ध्यान से चेक न करें तो नकली और असली में फर्क करना बेहद मुश्किल है. कई लोग न केवल नया फोन खरीदते समय ठगे गए हैं बल्कि रिपेयर के दौरान भी कस्टमर को असली की जगह नकली iPhone दिए जाने के मामले सामने आए हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका आईफोन असली है या नकली.

1. पैकेजिंग पर ध्यान दें
असली iPhone की पैकेजिंग हाई क्वालिटी की होती है और उस पर डिवाइस की पूरी जानकारी दी होती है. सबसे जरूरी बात बॉक्स पर एक बार कोड और एक QR कोड होता है. अगर आपको बॉक्स पर ये कोड नहीं मिलते हैं, तो समझ जाइए कि आईफोन नकली हो सकता है.

2. सीरियल नंबर और IMEI नंबर की जांच करें
सीरियल नंबर (Serial Number) चेक करें- iPhone की Settings में जाकर General और इसके बाद About के ऑप्शन में जाएं. यहां आपको सीरियल नंबर मिलेगा. इस नंबर को नोट करें और Apple की Check Coverage वेबसाइट पर जाकर इसे डालें. अगर वेबसाइट डिवाइस की डिटेल दिखाती है, तो यह असली है.

IMEI नंबर चेक करें- IMEI नंबर जानने के लिए अपने आईफोन से *#06# डायल करें. अब जो IMEI नंबर स्क्रीन पर दिखे, उसे फोन के बॉक्स पर लिखे IMEI नंबर से मैच करें. अगर दोनों मैच नहीं करते तो आईफोन नकली हो सकता है.

3. iOS सॉफ्टवेयर और Siri को टेस्ट करें
असली iPhone सिर्फ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. सेटिंग्स में जाकर आप सॉफ्टवेयर अपडेट की डिटेल्स चेक करें. इसके अलावा आप Siri को कमांड देकर देखें. 'Hey Siri' बोलने पर अगर Siri जवाब देती है यानी डिवाइस असली है. अगर Siri काम नहीं करती है, तो हो सकता है आपका iPhone नकली हो.

4. App Store है या नहीं?

जिस तरह Android में Google Play Store होता है, वैसे ही आईफोन्स में App Store होता है. अगर आपके iPhone में ऐप स्टोर नहीं है, तो यह क्लियर है कि फोन नकली है. आप Apple के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर भी अपने आईफोन की जांच करवा सकते हैं.

