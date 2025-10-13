Advertisement
क्या और भी कहीं लॉग-इन हैं आपका Gmail अकाउंट, फ्रॉड होने से पहले तुरंत ऐसे लगाएं पता

आजकल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ठग किसी न किसी तरह आपके पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश में जुटे रहते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आपका Gmail अकाउंट भी पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि यहां आपके बैंक डिटेल्स को लेकर भी जानकारी भेजी जाती है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:27 PM IST
Gmail अकाउंट पर हमारी बैंक डिटेल्स सहित कई पर्सनल जानकारी रहती है. ऐसे में जरूरी है कि आपको यह जरूर पता रहे कि आपका अकाउंट किन-किन डिवाइसेज पर लॉग इन किया गया है. ऐसे में आपके लिए Google ने आपको ऐसा ऑप्शन भी दिया है, जिसके जरिए आप डिवाइसेज और लोकेशन की लिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसे चेक करने के बाद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किसी संदिग्ध डिवाइस पर तो एक्सेस तो नहीं किया गया है. चलिए जानते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कहां एक्सेस हैं और कैसे इसे लॉग आउट करें.

Zoho के हवाले हुआ 12 लाख सरकारी कर्मचारियों का डेटा, प्राइवेसी पर किया जा रहा फोकस

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. सबसे पहले अपने PC, लैपटॉप या स्मार्टफोन के ब्राउजर में myaccount.google.com पर विजिट करें.
2. अब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर नेविगेट करें और नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए.
3. यहां दिख रहे डिवाइस वाले टैब पर क्लिक करें और Manage All devices वाले ऑप्सन पर टैप करें.
4. इसके बाद आपके सामने उन सभी डिवाइसेज की लिस्ट खुल जाएगी जहां आपका Gmail अकाउंट लॉग-इन है.
5. अब इस लिस्ट में आपको जो भी संदिग्ध यानी वो डिवाइस दिख रहा है जिसे आप नहीं जानते, उस पर क्लिक करके वहां से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दें.
6. यह सब करने के बाद अपना Gmail अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर दीजिए.

Vivo ने लॉन्च किए 200MP और 1TB स्टोरेज वाले धांसू स्मार्टफोन, फीचर्स कर देंगे दीवाना

इसलिए करें टाइम-टू-टाइम चेक
किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आप टाइम-टाइम पर अपने जीमेल अकाउंट की एक्टिविटी चेक करते रहें. Google अकाउंट में यूजर्स की पर्सनल डिटेल भी मौजूद हैं. ऐसे में अगर किसी डिवाइस में हमारा अकाउंट लॉग-इन रह गया है तो इससे डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा कोई शख्स आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. इसलिए बार-बार लॉन-इन डिटेल चेक करने की आदत डाल लें. 

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

