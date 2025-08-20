Jio यूजर्स को मिला सबसे गजब फीचर! एक क्लिक से पुरानी कॉल हिस्ट्री कर सकेंगे चेक; जानिए पूरा Process
Jio Call History: जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक बेहतरीन सुविधा पेश की है. अब कॉल हिस्ट्री चेक करना बेहद आसान होगा. ना किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत होगी ना ही कोई झंझट. बस MyJio ऐप WhatsApp और वेबसाइट से तुरंत जानकारी मिलेगी. जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:28 PM IST
Check Jio Call History: आप अगर जानना चाहते हैं कि आपने कब और किसे कॉल किया है, तो जियो यूजर्स आसानी से कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं. अक्सर लोगों को अलग-अलग वजहों से पुरानी कॉल डिटेल्स की जरूरत पड़ जाती है. जैसे नया फोन लेने पर कॉल लिस्ट डिलीट हो जाती है. अब आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करें ही हिस्ट्री निकाल सकते हैं. आप MyJio की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप और WhatsApp पर अपने जियो के नंबर की महीनों पुरानी कॉल डिटेल्स भी देख सकते हैं. चलिए जानते हैं तीन आसान तरीके.

 MyJio App पर ऐसे करें कॉल हिस्ट्री चेक
1. अपने फोन में MyJio ऐप डाउनलोड करके ओपन करें.
2. अब ऊपर दिए गए Profile आइकन पर टैप करें.
3. इसके बाद My Usage में जाएं, वहां पर Calls के सेक्शन पर क्लिक करें. 
4. अब आपके नंबर की सारी कॉल्स दिख जाएंगी. 
5. आपको अब नीचे आना होगा और Do You Want to View Detailed Usage Statement के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
6. वहां पर आप 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या डेट को क्सटम करके अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं. 
7. अगर E-mail के जरिए डिटेल्स लेनी है तो वह ऑप्शन सिलेक्ट करें और नीचे दिए ब्लू बटन पर टैप करें.
8. अब आप कॉल की डिटेल्स देख सकेंगे कि आपने किस नंबर पर कितनी देर के लिए और कितने बजे कॉल की थी.

Wesbsite पर ऐसे देखे कॉल हिस्ट्री
1. सबसे पहले जियो लॉगिन के पेज को ब्राउजर पर खोलें. अब फोन नंबर डालकर OTP भरें. 
2. इसके बाद Statement सेक्शन पर जाएं और टाइम सिलेक्ट करें. अब आपको View Statement पर क्लिक करना होगा.
3. अब Usage Charges के ऑप्शन पर जाएं और Voice Call सिलेक्ट करें.
4. इसके बाद Click Here पर टैप करके कॉल हिस्ट्री देखें.

WhatsApp पर निकाले कॉल डिटेल्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 91-7000770007 व्हाट्सएप नंबर पर My Account Statement का मैसेज लिखकर भेज दें. इसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा. लिंक पर क्लिक करने पर Jio ऐप ओपन हो जाएगा और आपकी कॉल हिस्ट्री खुल जाएगी. 

