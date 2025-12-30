Advertisement
PAN-Aadhaar Link Status: ऐसे कुछ सेकेंड में पता करें पैन-आधार लिंक का स्टेटस, जानें सबसे आसान तरीका

PAN-Aadhaar Link Status: ऐसे कुछ सेकेंड में पता करें पैन-आधार लिंक का स्टेटस, जानें सबसे आसान तरीका

PAN Aadhaar link online Status: अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो हम यहां आपको इसका पता लगाने का आसान तरीका बता रहे हैं. इससे आप कुछ ही सेकंड में पैन, आधार कार्ड से लिंक है या नहीं जान सकते हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:19 PM IST
PAN-Aadhaar Link Status: ऐसे कुछ सेकेंड में पता करें पैन-आधार लिंक का स्टेटस, जानें सबसे आसान तरीका

PAN Aadhaar link online Status: क्या आपको पता है कि 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कितना जरूरी हो गया है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है. अब इसके लिए आपके पास सिर्फ एक और दिन का समय शेष रह गया है. ऐसे में अगर आपने अभी भी पैन को आधार से लिंक ये नहीं किया तो आपको कई फाइनेंशिल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अब कुछ लोग ऐसे भी होगें जो आधार-पैन से लिंक है या नहीं इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो हम यहां आपको इसका पता लगाने का आसान तरीका बता रहे हैं. इससे आप कुछ ही सेकंड में पैन, आधार कार्ड से लिंक है या नहीं जान सकते हैं.    

पैन-आधार लिंक स्टेटस जानने के लिए करें ये काम
आयकर विभाग ने आधार और पैन कार्ड लिंकेज के स्टेटस को जानने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इसमें आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर तुरंत स्टेटस की जांच कर सकते हैं. यहां हम आपको step by step इसकी जानकारी दे रहे हैं. 

स्टेप 1. सबसे आपको आयकर विभाग के टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा. 
स्टेप 2. अब यहां आपको Quick Links का एक सेक्शन मिलेगा. 
स्टेप 3. इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करने पर Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 4. अब आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. 
स्टेप 5. इसके बाद आप नीचे लिखें View Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
स्टेप 6. अब आपके सामने एक मैसेज पॉप-अप होगा जिसमें आपके पैन-आधार लिंक का स्टेटस लिखा होगा.

यह भी पढ़ें:- 55-इंच का Smart TV आज खरीदें सबसे सस्ते में! Sony, TCL, Realme पर धुआंधार डिस्काउंट

पैन-आधार लिंक का स्टेटस SMS से भी कर सकते हैं पता
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी आप SMS के जरिए अपने पैन-आधार लिंक का स्टेटस जांच सकते है. इसके लिए आपको सबसे पहले फोन में मैसेजिंग ऐप पर जाना होगा. यहां आपको UIDPAN के साथ अपना आधार नम्बर और फिर अपना पैन नम्बर लिखना होगा. अब आपको इस टेक्स मैसेज को 567678 या फिर 56161 पर भेज देना है. मैसेज भेजते ही आपको तुरंत SMS से कन्फर्मेशन मिल जाएगा. 

पैन-आधार लिंक करना क्यों है जरूरी?
आपको बता दें कि पैन-आधार लिंक न होने पर 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा. इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, साथ ही आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. अगर आपका PAN इनएक्टिव हो गया तो बैंक, लोन और निवेश में KYC फेल हो सकती है. इससे आपकी म्यूचुअल फंड SIP, शेयर ट्रेडिंग और सैलरी क्रेडिट प्रभावित हो सकती है. TDS और TCS पर भी इनएक्टिव पैन का प्रभाव पड़ता है.

यह भी पढ़ें:- लॉन्च से पहले लीक हुईं Oppo Reno 15 Pro Mini की कीमत! जानिए क्या होगा खास

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

aadhaar pan link status

