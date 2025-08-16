PF अकाउंट में है कितना पैसा? घर बैठे ऐसे करें चुटकियों में चेक, 90% लोग नहीं जानते ये 3 तरीके

PF अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है इसे जानने के लिए अक्सर लोगों के कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नहीं चेक पा रहे या पैसे निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसके लिए अब आपके पास एक नहीं, बल्कि पूरे 3-3 रास्ते हैं. सरकार ने EPFO मेंबर्स के लिए आसान की तरीके दिए हैं. दरअसल, EPFO से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अब आप सीधे DigiLocker ऐप में एक्सेस कर सकते हैं. यहां से आप अपना PF बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं.

DigiLocker का करें इस्तेमाल

पहले लोगों को अपना PF अकाउंट में बैलेंस देखने या PF पासबुल डाउनलोड करने के लिए UMANG ऐप का सहारा दिखता था. लेकिन अब DigiLocker ने इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक हल कर दिया है. इस ऐप पर आप अपना PF बैलेंस चुटकियों में चेक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमल किया जाता है.

DigiLocker के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में DigiLocker ऐप इंस्टॉल कर लें.

2. अगर आप पहली बार DigiLocker का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हैं. अपना अकाउंट बनाएं और लॉग-इन करें.

3. प्लेटफॉर्म पर लॉगइन करने के बाद अपना EPFO अकाउंट लिंक करें.

4. इस प्रक्रिया के लिए आपको आधार कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. फिर आपका EPFO अकाउंट DigiLocker के साथ सिंक हो जाएगा.

5. अब EPFO सेक्शन में जाकर पासबुक, UAN कार्ड और PPO डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं.

6. वहीं, EPFO मेंबर्स लेटेस्ट ट्रांजैक्शन और बैलेंस भी देख सकते हैं.

इन तरीकों से भी मिल सकती है जानकारी

अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है या आप किसी भी वजह से DigiLocker का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो मैसेज या कॉल के जरिए भी चुटकियों में अपना PF अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करना है इन तरीकों का इस्तेमाल.

कॉल के जरिए चेक करें PF बैलेंस

PF बैलेंस आप एक मिस कॉल से भी जान सकते हैं. इसके लिए आपको अपने UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देनी पड़ेगी. इसके बाद आपको एक SMS में आपके PF अकाउंट की पूरी डिटेल आपके फोन पर मिल जाएगी.

मैसेज से पता लगाएं PF बैलेंस

अगर आपको अपने PF बैलेंस का मैसेज चाहिए तो इसके लिए आप पहले सिर्फ एक SMS भेजना होगा. इसके लिए आप अपने UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS क्रिएट कीजिए. इसमें 'EPFOHO' लिखें फिर ये मैसेज 7738299899 नंबर पर भेज दें. इसके बाद कुछ सेकेंड में ही आपको अपने PF अकाउंट की पूरी डिटेल SMS के जरिए मिल जाएगी.