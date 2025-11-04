Advertisement
घर बैठे चेक करें PF Balance, इस सरकारी ऐप से मिनटों में मिल जाएगी जानकारी

Check PF Balance: अब मोबाइल से PF बैलेंस चेक करना बेहद आसान हो गया है. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. ईपीएफओ ने मिस्ड कॉल और SMS की सुविधा शुरू की है. आइए जानते हैं आप कैसे घर बैठे आसानी से अपना PF बैलेंस देख सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:36 PM IST
Check PF Balance: कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बना रही है. EPFO मेंबर्स के लिए एक बड़ा अपडेट यह है कि अब वे अपने PF अकाउंट से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पीएफ बैलेंस सीधे DigiLocker ऐप के जरिए देख सकते हैं. इसके अलावा UAN कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO और PF सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

पहले ये सभी सुविधा केवल UMANG ऐप पर मौजूद थीं, लेकिन अब DigiLocker से भी PF अकाउंट की डिटेल्स देखना और डाउनलोड करना आसान हो गया है. आइए जानते है सबसे आसान और तेज प्रोसेस.

DigiLocker से PF बैलेंस और डॉक्यूमेंट्स कैसे देखें?
DigiLocker ऐप के जरिए अपना PF बैलेंस और अन्य डॉक्यूमेंट चेक करने का यह आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस है.
1. सबसे पहले अपने फोन में DigiLocker ऐप को डाउनलोड करें.
2. अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करके अपने अकाउंट में लॉगिन करें.
3. अब EPFO अकाउंट को DigiLocker से लिंक करना होगा.
4. लिंकिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड की डिटेल भरें.
5. इससे आपका PF अकाउंट डिजिलॉकर से सिंक हो जाएगा.
6. अब EPFO सेक्शन में जाकर अपना UAN कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और पीएफ पासबुक के डॉक्यूमेंट्स आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
7. आप ऐप में ही अपने PF बैलेंस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी पता कर सकते हैं.

इंटरनेट के बिना PF बैलेंस चेक करें 

अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या आप डेटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तब भी आप अपना PF बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं.
1. अपने UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजें. मैसेज में EPFOHO टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेज दें. कुछ ही देर में आपको अपने PF अकाउंट की जानकारी SMS में मिल जाएगी.
2. आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस्ड कॉल देकर भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं. मिस्ड कॉल नंबर के लिए आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

