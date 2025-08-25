कहीं आपका Second HandPhone चोरी का तो नहीं? बड़ी मुसीबत आने से पहले ऐसे करें वेरिफाई
Advertisement
trendingNow12896297
Hindi Newsटेक

कहीं आपका Second HandPhone चोरी का तो नहीं? बड़ी मुसीबत आने से पहले ऐसे करें वेरिफाई

How to Check Second Handphone: अक्सर लोग कम बजट में प्रीमियम ब्रांड्स के स्मार्टफोन खरीदते हैं. हालांकि ऐसे फोन असली है या चोरी के, यह सवाल जरूर उठता है. आप कुछ आसान स्टेप्स की मदद से सेकेंड हैंड फोन को खरीदने से पहले चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आपका Second HandPhone चोरी का तो नहीं? बड़ी मुसीबत आने से पहले ऐसे करें वेरिफाई

Verify Second HandPhone before Purchase: ज्यादातर लोग कम कीमत में एक ब्रांडेड स्मार्टफोन खरीदने के लिए सेकंड-हैंड फोन्स को अच्छा ऑप्शन मानते हैं. लेकिन री-सेल्ड और रिफर्बिश्ड मोबाइल असली है भी या नहीं, इस पर हमेशा सवाल उठता है. फिर भी लोग इन्हें कम कीमत देखकर खरीद लेते हैं. अब आपको सेकेंड-हैंड फोन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दुकानों और ऐप्स पर आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन ध्यान रखें कहीं ये चोरी का डिवाइस तो नहीं है. वरना आपको खरीदने के बाद पछताना पड़ेगा. 

यह भी पढ़े: फिर हुआ Digital Arrest, 70 साल की बुजुर्ग महिला से उड़ा ले गए 21 लाख, जानें कैसे चली चाल

 

Add Zee News as a Preferred Source

खरीदने से पहले फोन को चेक करें
ज्यादातर असली रिफर्बिश्ड फोन्स Amazon और Flipkart जैसे शॉपिंग ऐप्स पर आसानी से मिल जाते हैं. ये मोबाइल थोड़े बहुत डैमेज या सैंपल के तौर पर होते हैं और इन्हें ठीक करके बेचा जा सकता है. इन प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड-हैंड फोन्स को किफायती दाम पर बेचा जाता है. लेकिन अधिकतर बायर्स पुराने फोन खरीदने के लिए ऑफलाइन शॉप्स पर ही जाते हैं. हालांकि आपको इन्हें खरीदने से पहले चेक जरूर करना चाहिए. सरकार ने बस एक मैसेज की मदद से फोन की जेनुइनिटी को वेरिफाई करना और भी आसान बना दिया है. 

फोन जेनुइनिटी कैसे चेक करें?
1. सबसे पहले आपको फोन का IMEI नंबर की जानकारी होनी चाहिए, यह अक्सर फोन के बॉक्स पर लिखा हुआ होता है.
2. जो मोबाइल आप खरीद रहे हैं अगर उसका बॉक्स नहीं है, तो फोन के डायल पैड में जाकर *#06# टाइप करके कॉल बटन या Send पर क्लिक करें.
3. अब आपके फोन पर 15 डिजिट का एक IMEI नंबर आएगा.
4. इसके बाद आपको 14422 पर SMS भेजना है.
5. मैसेज में KYM टाइप करें और एक Space देकर 15 डिजिट का IMEI नंबर डालें.
6. जैसे- "KYM 098765432111333" सेंड करें.
7. अब इसे 14422 पर भेज दें.

यह भी पढ़े: How to Link Driving License to Aadhaar and Mobile number Step by step process

अब आपको सरकार की तरफ से एक रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें जानकारी होगी कि फोन चोरी का है यी नहीं. अगर SMS में Blacklisted लिखा हुआ आता है तो यह फोन चोरी का है और फोन का IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. अगर आपने चोरी का फोन खरीदते हैं तो आपको कानूनी तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इससिए सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले हमेशा उसकी सही से जांच जरूर करें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Second Handphonecheck

Trending news

मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
;