कहीं आपका Second HandPhone चोरी का तो नहीं? बड़ी मुसीबत आने से पहले ऐसे करें वेरिफाई

Verify Second HandPhone before Purchase: ज्यादातर लोग कम कीमत में एक ब्रांडेड स्मार्टफोन खरीदने के लिए सेकंड-हैंड फोन्स को अच्छा ऑप्शन मानते हैं. लेकिन री-सेल्ड और रिफर्बिश्ड मोबाइल असली है भी या नहीं, इस पर हमेशा सवाल उठता है. फिर भी लोग इन्हें कम कीमत देखकर खरीद लेते हैं. अब आपको सेकेंड-हैंड फोन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दुकानों और ऐप्स पर आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन ध्यान रखें कहीं ये चोरी का डिवाइस तो नहीं है. वरना आपको खरीदने के बाद पछताना पड़ेगा.

यह भी पढ़े: फिर हुआ Digital Arrest, 70 साल की बुजुर्ग महिला से उड़ा ले गए 21 लाख, जानें कैसे चली चाल

Add Zee News as a Preferred Source

खरीदने से पहले फोन को चेक करें

ज्यादातर असली रिफर्बिश्ड फोन्स Amazon और Flipkart जैसे शॉपिंग ऐप्स पर आसानी से मिल जाते हैं. ये मोबाइल थोड़े बहुत डैमेज या सैंपल के तौर पर होते हैं और इन्हें ठीक करके बेचा जा सकता है. इन प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड-हैंड फोन्स को किफायती दाम पर बेचा जाता है. लेकिन अधिकतर बायर्स पुराने फोन खरीदने के लिए ऑफलाइन शॉप्स पर ही जाते हैं. हालांकि आपको इन्हें खरीदने से पहले चेक जरूर करना चाहिए. सरकार ने बस एक मैसेज की मदद से फोन की जेनुइनिटी को वेरिफाई करना और भी आसान बना दिया है.

फोन जेनुइनिटी कैसे चेक करें?

1. सबसे पहले आपको फोन का IMEI नंबर की जानकारी होनी चाहिए, यह अक्सर फोन के बॉक्स पर लिखा हुआ होता है.

2. जो मोबाइल आप खरीद रहे हैं अगर उसका बॉक्स नहीं है, तो फोन के डायल पैड में जाकर *#06# टाइप करके कॉल बटन या Send पर क्लिक करें.

3. अब आपके फोन पर 15 डिजिट का एक IMEI नंबर आएगा.

4. इसके बाद आपको 14422 पर SMS भेजना है.

5. मैसेज में KYM टाइप करें और एक Space देकर 15 डिजिट का IMEI नंबर डालें.

6. जैसे- "KYM 098765432111333" सेंड करें.

7. अब इसे 14422 पर भेज दें.

यह भी पढ़े: How to Link Driving License to Aadhaar and Mobile number Step by step process

अब आपको सरकार की तरफ से एक रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें जानकारी होगी कि फोन चोरी का है यी नहीं. अगर SMS में Blacklisted लिखा हुआ आता है तो यह फोन चोरी का है और फोन का IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. अगर आपने चोरी का फोन खरीदते हैं तो आपको कानूनी तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इससिए सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले हमेशा उसकी सही से जांच जरूर करें.