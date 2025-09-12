दीवाली-छठ पर टिकट की मारा-मारी से है परेशान! मिनटों में जानें ट्रेन के किस डिब्बे में कितनी खाली है सीट?
दीवाली-छठ पर टिकट की मारा-मारी से है परेशान! मिनटों में जानें ट्रेन के किस डिब्बे में कितनी खाली है सीट?

Check Train Empty Seats Online: ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक राहतभरी सूचना है. त्योहारों के अवसर पर अब यात्री ट्रेन में उपलब्ध खाली सीटों की जानकारी मिनटों में पता कर सकते हैं.  चलिए जानते हैं सबसे आसान तरीका.

 

Sep 12, 2025
IRCTC seat availability: बस कुछ ही दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और देश में सबसे ज्यादा रेलवे में यात्रा की जाती है. ऐसे में आपको भी ट्रेन में सफर करना हो और आपके लिए खुश खबरी है. अब भारतीय रेलवे ऐसी सुविधा प्रदान करती है जिसके जरिए आप ट्रेन के किसी भी डब्बे में खाली सीटों की जानकारी पता कर सकते हैं. इसके लिए आपकों घंटों लंबी लाइनों में लगने की जरुरत नहीं पडे़गी. आप बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर बैठे ही डिटेल्स जान सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से...

ट्रेन में खाली सीट तुरंत चेक करने का आसान तरीका 

1. आपको सबसे पहले IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर जाना है. 
2. अब आपको स्क्रॉल करने पर Charts/Vacancy का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें.
3. इसके बाद आपको ट्रेन नंबर और यात्रा के दिन की तारीख डालनी है.
4. अब आपको ट्रेन के डिब्बों की जानकारी मिल जाएगी.
5. आपको दिखेगा कि कौन-से कोच में कितनी सीट खाली और कितनी बुक हो रखी है.

क्या ये सेवा हर ट्रेन में उपलब्ध है?
सूचना के मुताबिक, ये सेवा पहले केवल वंदे भारत ट्रेनों के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब यात्री करीब हर Reserved Trains की यह डिटेल्स चेक कर सकते हैं. मतलब शताब्दी, राजधानी, दुरंतों या फिर अन्य एक्सप्रेस ट्रेन सभी में यह विकल्प आपको मिल जाएगा. रेलवे चार्ट अक्सर ट्रेन के डिपार्चर से लगभग 4 घंटे पहले बनाया जाता है. जबकि लास्ट चार्ट डिपार्चर से करीब 30 मिनट पहले ही पब्लिक कर दिया जाता है. सीटों की जानकारी इन दोनों समय पर IRCTC के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर अपडेट की जाती है. 

यात्रियों के लिए उपयोगी होगी ये सुविधा

आईआरसीटीसी की इस सेवा से सफर कर रहे यात्रियों का काफी फायदा होता है. यात्री आसानी से तय कर सकते हैं कि उन्हें किस कोच को चुनना है. इससे लोगों के समय की बचत होती है और आपको ट्रेन में सीट खाली है या नहीं इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती है. यात्रियों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है. 

