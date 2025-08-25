Type-C Cable: एक जैसी दिखने वाली केबल कहीं कर न दें आपका डिवाइस खराब, खरीदने से पहले जान लें ये बात

Type-C Cable: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में चार्जिंग के लिए टाइप-C पोर्ट दिया जाता है. अब तो कंपनियां स्मार्टफोन के साथ-साथ लैपटॉप और दूसरे डिवाइस में भी USB-C पोर्ट देने लगी हैं. ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरबड्स और कई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी इसी से चार्ज होती हैं. USB-C का इस्तेमाल चार्जिंग के साथ-साथ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी USB-C केबल एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन ये बिलकुल भी एक जैसे नहीं होते हैं. इनमें चार्जिंग पॉवर और डेटा ट्रांसफर की स्पीड अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी नया टाइप-C केबल खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. आइए जानते हैं उन बातों को.

क्या होती है USB-C केबल

USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. इसका नया और लेटेस्ट वर्जन टाइप-C आज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. USB-C एक पोर्ट होता है, जिसका उपयोग डिवाइस चार्ज करने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है. इसे USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम ने तैयार किया है, जिसमें Apple, Intel, Microsoft और Samsung जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ऊपर-नीचे किसी भी डायरेक्शन में प्लग किया जा सकता है वहीं पुराने USB पोर्ट्स को प्लग करते समय सही साइड देख कर ही प्लग करना पड़ता था.

हर डिवाइस के लिए अलग-अलग होती है USB-C केबल

USB-C की सबसे खास बात यह है कि एक ही चार्जर से आप कई तरह के डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. लेकिन हर केबल की चार्जिंग पॉवर अलग-अलग होती है. कुछ हाई-क्वालिटी केबल्स 240 वाट तक पावर सपोर्ट करती हैं, जिससे लैपटॉप जैसे बड़े गैजेट्स भी तेजी से चार्ज हो जाते हैं. वहीं, ईयरबड्स के साथ मिलने वाली केबल अक्सर सिर्फ 20 वाट तक ही चार्ज कर पाती है, जो काफी धीमी होती है. अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग चार्जिंग केबल का यूज करना सही होता है. इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए अलग-अलग केबल बनाई जाती हैं.

केबल लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपने मोबाइल के लिए USB-C चार्जिंग केबल खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका डिवाइस कितनी पावर सपोर्ट करता है. इसके लिए डिवाइस का यूजर मैनुअल जरूर चेक करें. वही चार्जिंग केबल लें जो आपके चार्जर और डिवाइस की वाट क्षमता के हिसाब से मैच करती हो. जैसे, अगर आपका चार्जर 50W का है, तो कम से कम 50W सपोर्ट करने वाली केबल लें. बेहतर होगा कि आप भरोसेमंद ब्रांड जैसे Samsung, Apple या Vivo की केबल चुनें. सस्ती या बिना कंपनी वाली केबल आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकती है. कोशिश करें कि USB-IF सर्टिफाइड केबल ही खरीदें और पैकेजिंग पर दिया गया सर्टिफिकेशन लोगो जरूर देखें.

लैपटॉप या किसी डिवाइस के लिए USB-C केबल

अगर आप USB-C केबल का इस्तेमाल लैपटॉप या किसी डिवाइस को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए करना चाहते हैं, तो यह जरूर चेक करें कि वह केबल वीडियो सिग्नल ट्रांसफर को सपोर्ट करती है या नहीं. इसके लिए USB 3.2 Gen 2 या उससे बेहतर रेटिंग वाली केबल की जरूरत होती है, क्योंकि नार्मल चार्जिंग केबल वीडियो आउटपुट सपोर्ट नहीं करती. अगर आप थंडरबोल्ट डिवाइस का यूज करते हैं तो आपके लिए थंडरबोल्ट 4 या 5 सपोर्ट करने वाली केबल सही रहेगी. ये न सिर्फ 240W तक चार्जिंग पावर देती हैं, बल्कि 40 से 80 Gbps तक की अल्ट्रा-फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड भी सपोर्ट करती हैं. भले ही ये केबल थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन हाई-एंड डिवाइस के लिए इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है.

