/1 Year Google Gemini Free: स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी, गूगल दे रहा है ₹0 में AI का खजाना, जानिए कैसे करें Claim

कॉलेज की पढ़ाई, भारी-भरकम नोट्स और असाइनमेंट की टेंशन से क्या आपका सिर भी चकराता है? गूगल आपके लिए एक ऐसा AI साथी लेकर आया है जो पढ़ाई को न केवल आसान बल्कि मजेदार भी बना देगा. Google ने भारतीय यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पूरे 1 साल का 'Google AI Plus' सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही एक नया AI Study Hub भी मिला है.
गूगल ने भारतीय कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. अब छात्रों को 1 साल के लिए Google AI Plus सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. इसमें आपको Gemini Omni की पावर, 2 गुना ज्यादा यूज लिमिट और 400 GB की बड़ी क्लाउड स्टोरेज मिलेगी. इसके साथ ही जो बच्चे यूट्यूब और म्यूजिक देखना पसंद करते हैं, उनके लिए Google AI Pro और YouTube Premium पर 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस शानदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए छात्रों को gemini.google.com/students पर विजिट करना होगा.
गूगल ने सीधे Gemini ऐप के अंदर एक सेंट्रल वर्कस्पेस यानी AI Study Hub तैयार किया है. यह एक ऐसा सिंगल डैशबोर्ड है जहां से आप अपनी पढ़ाई का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं. यहां आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कस्टम फ्लैशकार्ड बना सकते हैं. प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं और नए AI टूल्स का फायदा उठा सकते. यह फीचर पर्सनल गूगल अकाउंट पर लाइव हो चुका है और जल्द ही स्कूल अकाउंट्स पर भी आ जाएगा.
अगर आपके पास ढेरों पीडीएफ और क्लास नोट्स पड़े हैं तो स्टडी नोटबुक आपके बहुत काम आने वाली है. आप अपने लेक्चर नोट्स या सिलेबस की फाइल अपलोड करके एक स्टेप-बाय-स्टेप रिवीजन प्लान तैयार कर सकते हैं. सिस्टम आपकी कमजोरी पकड़ने के लिए एक डायग्नोस्टिक क्विज लेता है. इससे आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक दोबारा पढ़ना है. आने वाले अपडेट में गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेशन मिलेगा, जिससे एग्जाम की तारीखें खुद ब खुद शेड्यूल हो जाएंगी.
जिन छात्रों को देखकर चीजें ज्यादा समझ आती हैं, उनके लिए जेमिनी अब 3D मॉडल्स और लाइव सिमुलेशन जनरेट करेगा. फिजिक्स का पेंडुलम समझना हो या फाइनेंस का कैश बर्न कैलकुलेशन, आप स्क्रीन पर 3D स्ट्रक्चर देखकर आसानी से समझ पाएंगे. यह विजुअल टूल मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चलेगा.
अब आपको रिसर्च करने के लिए लंबे टेक्स्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है. Gemini Live में शामिल हुआ Deep Research फीचर बोलकर कमांड लेता है. आप अपने गूगल ड्राइव के डाक्यूमेंट्स को एनालाइज करा सकते हैं. बैकग्राउंड में जेमिनी अपनी पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर लेता है और काम पूरा होते ही आपको पुश नोटिफिकेशन भेज देता है.