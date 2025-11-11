Advertisement
trendingNow12997954
Hindi Newsटेक

पानी गर्म करने वाली रॉड पर जम गई है सफेद पपड़ी, मिनटों में ऐसे हो जाएगी फिर से नई जैसी

Water Heating Rod: सिर्फ एक आसान जुगाड़ से हीटिंग रॉड को मिनटों में नए जैसा चमका सकते हैं और देखें जमी हुई परत कैसे हटती जाएगी. बिना मेहनत और बिना खर्च के इस ट्रिक को अपनाएं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पानी गर्म करने वाली रॉड पर जम गई है सफेद पपड़ी, मिनटों में ऐसे हो जाएगी फिर से नई जैसी

Water Heating Rod: घरों में वॉटर हीटिंग रॉड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समय के साथ इन पर एक सफेद पपड़ी या परत जम जाती है, जिससे इनकी चमक पूरी तरह से खो जाती है. इस पपड़ी को हटाने के लिए लोग या तो बाजार से महंगे केमिकल क्लीनर खरीदते हैं या घंटों तक घरेलू नुस्खे आजमाते रहते हैं. लेकिन अब एक ऐसा देसी जुगाड़ सामने आया है, जिससे बिना किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट में यह जिद्दी पपड़ी गायब हो जाती है. यह तरीका न केवल आसान और सुरक्षित है, बल्कि इसमें कोई महंगा खर्चा भी नहीं लगता है बस आपकी रोजमर्रा की एक चीज काम आती है.

हीटिंग रॉड वाला चमकाने की ट्रिक
इस चमत्कारी जुगाड़ में आपको बस एक पानी गर्म करने वाली हीटिंग रॉड एक छोटा बर्तन, पानी और थोड़ा सा नमक चाहिए. यह तरीका बहुत से लोग अपना रहे हैं और इसके नतीजे बिल्कुल नए जैसी चमक देते हैं.

Water Heating Rod Trick का इस्तेमाल कैसे करें?
- सबसे पहले एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें.
- उस पानी में एक चम्मच नमक अच्छी तरह से मिला दें.
- अब इसमें अपने चांदी के बर्तन या गहने डाल दें, जिन पर सफेद पपड़ी जमी हुई है.
- फिर हीटिंग रॉड को पानी में डालकर प्लग ऑन करें और थोड़ी देर तक पानी को गर्म करें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान

यह तरीका काम कैसे करता है?
जैसे ही पानी गर्म होगा, नमक और गर्म पानी का यह कॉम्बिनेशन चांदी और हीटिंग रॉड की सतह पर जमी हुई सफेद पपड़ी या ऑक्सीकरण की परत को धीरे-धीरे तोड़ने लगता है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चांदी को बिना किसी खरोंच या नुकसान के पूरी तरह साफ कर देती है. इस जुगाड़ से चांदी के बर्तन, गहने और हीटिंग रॉड फिर से चमकने लगते हैं, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचता है.

इस देसी जुगाड़ के फायदे
- आपको कोई महंगा क्लीनर नहीं खरीदना पड़ता है, केवल घर में मौजूद चीजें इस्तेमाल होती हैं.
- यह तरीका बिल्कुल सुरक्षित है और हीटिंग रॉड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता.
- यह बहुत तेजी से काम करता है और केवल 5 मिनट में अच्छे नतीजे मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹43,000 डिस्काउंट में मिल रहा 90 हजार वाला iPhone, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Heating Rodcleaning tips

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से