GST लागू होने के बाद भी ज्यादा वसूली? अब दुकानदारों की चालाकी नहीं चलेगी, WhatsApp से करें मिनटों में शिकायत

GST Fraud Complaint On WhatsApp: 22 सितंबर से नई GST रेट लागू हो चुके हैं. इस बदलाव के बाद से टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 28% की बजाय अब सिर्फ 18% जीएसटी ही लगेगा. लेकिन अभी भी कई जगह पर पुराने रेट पर ही सामान बेचा जा रहा है. अगर आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो टेंशन न लें. सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए ऐसे मामलों से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है. ताकि ग्राहकों को बिना वजह किसी वस्तु का रेट ज्यादा न चुकाना पड़े.

यह भी पढ़े: Jio, Airtel, Vi और BSNL; अब हर कोई ले सकता है VIP नंबर, बस घर बैठे करना होता है ये काम, ये रहे पूरे स्टेप्स

इस नंबर का करें इस्तेमाल

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी विभाग तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए आपके पास यह व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए जिसकी मदद से शिकायत कर सकें. सरकार ने ये WhatsApp नंबर '8800001915' जारी किया है. अगर उन्हें नई GST दरे लागू होने के बाद भी सामान पर पुराना रेट ही देखने को मिले, तो आसानी से कंप्लेंट कर सके. इसके साथ ही आप 1915 नंबर पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं. इनके अलावा आप INGRAM पोर्टल पर भी अपनी बात रख सकते हैं.

WhatsApp के जरिए करें शिकायत

1. व्हाट्सएप ओपन करके 8800001915 नंबर पर Hi का मैसेज करें.

2. अब Hindi/English में से एक भाषा सेलेक्ट करें.

3. इसके बाद Register Grievance पर क्लिक करें.

4. अब अपना राज्य और शहर सेलेक्ट करें.

5. इसके बाद जिस प्रोडक्ट की शिकायत करनी है उसकी Industry को चुनें.

6. प्रोडक्ट की कैटेगरी चुनें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए TV सेक्शन चुनें.

7. अब प्रोडक्ट की कंपनी और कीमत सेलेक्ट करें.

8. लास्ट में आपको लिखकर शिकायत देनी है. आपको जिस भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उसे सही से लिखकर मैसेज के तौर पर भेज दें.

9. अब आपसे मैसेज को Edit या जारी रखने के लिए पूछा जाएगा. आप अगर कंप्लेंट में कोई सुधार करना चाहते हैं, तो Edit या फिर Continue का ऑप्शन चुनें.

10. इसके बाद आपको शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प मिलेगा. अगर आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो Yes या No पर क्लिक करें.

11. आखिर में आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा.

12. आप WhatsApp पर ही शिकायत का Status भी देख सकते हैं.

यह भी पढ़े: 1 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर! जानिए कैसे रिकॉर्ड स्पीड से आपके घर तक सामान पहुंचाता है Flipkart

WhatsApp पर शिकायत का स्टेटस चेक करें

1. सबसे पहले व्हाट्सएप पर 8800001915 पर Hi का मैसेज लिखकर भेंजे.

2. भाषा सेलेक्ट करके आपको शिकायत दर्ज या Status चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा.

3. अब आपको कंप्लेंट का स्टेटस पता करें पर क्लिक करना है.

4. इसके बाद शिकायत करने के बाद एक नंबर आपको मिला होगा उसे डालें और कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं.