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Hindi Newsटेकपंखे की हवा लगेगी कूलर जैसी ठंडी! आजमाएं कप इफेक्ट वाली यह नई ट्रिक और भारी-भरकम बिजली बिल को कहें हमेशा के लिए अलविदा

पंखे की हवा लगेगी कूलर जैसी ठंडी! आजमाएं 'कप इफेक्ट' वाली यह नई ट्रिक और भारी-भरकम बिजली बिल को कहें हमेशा के लिए अलविदा

गर्मियों में पंखे से ठंडी हवा पाने के लिए 'कप इफेक्ट' का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है, जो हवा के दबाव और विंड चिल इफेक्ट के जरिए कमरे को बिना AC के भी ठंडा रख सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:50 AM IST
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पंखे की हवा लगेगी कूलर जैसी ठंडी! आजमाएं 'कप इफेक्ट' वाली यह नई ट्रिक और भारी-भरकम बिजली बिल को कहें हमेशा के लिए अलविदा

गर्मियों के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि आप पंखे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिलती. आम तौर पर लोग सोचते हैं कि पंखे को खिड़की की तरफ रखकर गर्म हवा बाहर निकाल देना ही सही तरीका है. यह तरीका सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में हवा का प्रवाह (airflow) सिर्फ हवा को धक्का देने से नहीं, बल्कि तापमान और प्रेशर के संतुलन से काम करता है. अगर आपने कभी यह तरीका अपनाया है और फिर भी पसीना नहीं रुका, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा अलग है.

“कप इफेक्ट” और नेगेटिव प्रेशर का खेल

जब आप पंखे को बाहर की ओर घुमाते हैं, तो कमरे में एक तरह का नेगेटिव प्रेशर बनता है. इसका मतलब है कि कमरे की हवा बाहर निकलती है और उसकी जगह नई हवा अंदर आती है. यह तरीका तभी असरदार होता है, जब घर के किसी दूसरे हिस्से में ठंडी और छायादार जगह से हवा अंदर आ रही हो.

लेकिन रिसर्च बताती है कि जब पंखा अंदर की ओर हवा फेंकता है, तो “कप इफेक्ट” बनता है. इसमें हवा एक कप के आकार में पूरे कमरे में फैलती है, जिससे सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे कमरे में हवा घूमती है. यह तरीका ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इससे शरीर पर हवा लगती है और पसीना जल्दी सूखता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है.

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गर्मी में सही फैन डायरेक्शन क्यों जरूरी है

अगर पंखा बाहर की ओर हवा फेंकता है, तो वह सिर्फ गर्म हवा को बाहर निकालता है. लेकिन इससे आपको सीधी ठंडी हवा नहीं मिलती. वहीं, अगर पंखा अंदर की ओर चलता है, तो वह आपके शरीर पर हवा डालता है, जिससे “विंड चिल इफेक्ट” बनता है और गर्मी कम महसूस होती है. यही कारण है कि कई बार तापमान कम हुए बिना भी आपको ठंडक महसूस होती है.

नमी वाली जगहों में क्या करें?

अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां नमी ज्यादा है, तो सिर्फ बाहर की हवा अंदर लाना फायदेमंद नहीं होता. मान लीजिए बाहर का तापमान 35°C है और अंदर 32°C, तो बाहर की हवा लाने से कमरा और गर्म हो सकता है. ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि पंखा सीधे अपने ऊपर चलाएं, ताकि पसीना जल्दी सूखे और शरीर को ठंडक मिले.

सही टाइम पर करें वेंटिलेशन

गर्मी में सही समय पर हवा का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. दिन के समय पंखे को उस खिड़की पर रखें जहां छाया और ठंडक हो, ताकि कम गर्म हवा अंदर आए. जैसे ही शाम होती है और बाहर का तापमान कम हो जाता है, तब क्रॉस वेंटिलेशन अपनाएं. यानी एक पंखा ठंडी हवा अंदर लाए और दूसरा गर्म हवा बाहर निकाले. इससे कुछ ही मिनटों में कमरे की गर्मी निकल सकती है.

पंखे की कूलिंग बढ़ाने के आसान टिप्स

अगर आप चाहते हैं कि पंखा ज्यादा असरदार हो, तो पहले उसकी सफाई जरूर करें. धूल जमी होने से हवा का फ्लो कम हो जाता है. साथ ही, पंखे को ऐसी जगह रखें जहां से सीधे धूप या गर्म हवा अंदर न आए. घर में ऊंची और नीची खिड़कियों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है. अगर ऊपर की खिड़की से गर्म हवा बाहर निकले और नीचे से ठंडी हवा आए, तो कमरा जल्दी ठंडा होगा.

घर को “सांस लेने” दें

गर्मियों में अपने घर को एक बंद डिब्बा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह समझें जो सांस लेती है. सही दिशा में पंखा चलाकर, सही समय पर खिड़कियां खोलकर और एयरफ्लो को समझकर आप बिना AC या कूलर के भी अच्छी ठंडक पा सकते हैं. यह तरीका न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि आपके बिजली बिल को भी काफी हद तक कम कर सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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