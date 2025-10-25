सर्दियों में AC को ऐसे करें कवर, मई-जून की झुलसती गर्मी में भी नहीं पड़ेगी सर्विस की जरूरत, नई जैसी देगा कूलिंग!

How To Cover AC In Winters: सर्दियों का मौसम आते ही हम एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल धारे-धीरे बंद कर देते हैं. लेकिन अगर इसे सही तरीके से कवर नहीं किया जाए, तो 6 महीने के बाद जब आप इसे चलाएंगे तो यह खराब हो सकता है. धूल, बारिश और नमी एसी के महंगे पार्ट्स में जंग लगा देते हैं और आपका सर्विसिंग का खर्च भी बढ़ जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने AC को लंबे समय तक झकास चला सकते हैं. आइए जानते है कैसे...

AC को कवर करते समय ये गलती न करें

जब भी AC को पैक करने की बारी आए तो पॉलिथिन या प्लास्टिक से बने कवर का इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल भी न करें. अगर आपने ऐसा किया तो AC के कंडेंसर यूनिट में अंदर की नमी फंगस या जंग लगा सकती है. इसके अलावा कीड़े भी लग सकते हैं. एसी को हमेशा ऐसे कवर से ढकें जिससे थोड़ी बहुत हवा पास होती रहे. AC के अंदर हवा का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है जिससे नमी न जमे.

प्लाई का कवर बनवाएं

अगर आपका AC खुली जगह पर या दीवार पर लगा है, तो बाजार के कवर पर भरोसा करने के बजाय उसके ऊपर प्लाईवुड का एक कवर बनवा लेना सबसे अच्छा होता है. यह पानी, बर्फ और धूल से एसी की बेहतरीन सुरक्षा करता है.

लकड़ी का कवर है सबसे बेस्ट

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AC को कवर करने के लिए चारों तरफ लकड़ी का एक फ्रेम या बॉक्स बनवा लेना चाहिए. इससे नमी नहीं बनेगी, धूल अंदर नहीं जाएगी और हवा भी आसानी से पास होती रहेगी. बाजार के सस्ते कवर न तो क्वालिटी में अच्छे होते हैं और न ही एसी को ठीक से सुरक्षित करते हैं.

कवर हो UV रेजिस्टेंट

अगर आपका AC बाहर की तेज धूप में है, तो कवर UV रेजिस्टेंट हो इस बात का खास ध्यान रखें. इससे AC का रंग धूप में उड़ेगा नहीं और अगले सीजन में आपका AC बिल्कुल नया जैसा ही मिलेगा.

सफाई भी करते रहें

AC को 6 महीने के लिए कवर करके सीधे गर्मी में न खोलें. सर्दियों के बीच-बीच में जैसे कि हर 2 महीने में एक बार कवर हटाकर उसकी सफाई करते रहें. इससे धूल या गंदगी ज्यादा जमा नहीं होगी और एसी की उम्र भी लंबी होगी.