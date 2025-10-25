Advertisement
trendingNow12974780
Hindi Newsटेक

सर्दियों में AC को ऐसे करें कवर, मई-जून की झुलसती गर्मी में भी नहीं पड़ेगी सर्विस की जरूरत, नई जैसी देगा कूलिंग!

AC Cover Tips in Winters: अब बदलते मौसम के साथ AC को ढक के रखने का समय आ गया है. सर्दियों में AC को सुरक्षित रखने के लिए सही से कवर करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं किन खास बातों का ध्यान रखना है, जिससे अगले सीजन में आपका AC बिल्कुल नया जैसा चले और सर्विसिंग का खर्च बचेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में AC को ऐसे करें कवर, मई-जून की झुलसती गर्मी में भी नहीं पड़ेगी सर्विस की जरूरत, नई जैसी देगा कूलिंग!

How To Cover AC In Winters: सर्दियों का मौसम आते ही हम एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल धारे-धीरे बंद कर देते हैं. लेकिन अगर इसे सही तरीके से कवर नहीं किया जाए, तो 6 महीने के बाद जब आप इसे चलाएंगे तो यह खराब हो सकता है. धूल, बारिश और नमी एसी के महंगे पार्ट्स में जंग लगा देते हैं और आपका सर्विसिंग का खर्च भी बढ़ जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने AC को लंबे समय तक झकास चला सकते हैं. आइए जानते है कैसे...

यह भी पढ़ें: Amazon Prime-Hotstar सब FREE, डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फुल मजा, ये कंपनी दे रही तगड़े बेनिफिट्स

AC को कवर करते समय ये गलती न करें

Add Zee News as a Preferred Source

जब भी AC को पैक करने की बारी आए तो पॉलिथिन या प्लास्टिक से बने कवर का इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल भी न करें. अगर आपने ऐसा किया तो AC के कंडेंसर यूनिट में अंदर की नमी फंगस या जंग लगा सकती है. इसके अलावा कीड़े भी लग सकते हैं. एसी को हमेशा ऐसे कवर से ढकें जिससे थोड़ी बहुत हवा पास होती रहे. AC के अंदर हवा का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है जिससे नमी न जमे.

प्लाई का कवर बनवाएं
अगर आपका AC खुली जगह पर या दीवार पर लगा है, तो बाजार के कवर पर भरोसा करने के बजाय उसके ऊपर प्लाईवुड का एक कवर बनवा लेना सबसे अच्छा होता है. यह पानी, बर्फ और धूल से एसी की बेहतरीन सुरक्षा करता है.

लकड़ी का कवर है सबसे बेस्ट 
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AC को कवर करने के लिए चारों तरफ लकड़ी का एक फ्रेम या बॉक्स बनवा लेना चाहिए. इससे नमी नहीं बनेगी, धूल अंदर नहीं जाएगी और हवा भी आसानी से पास होती रहेगी. बाजार के सस्ते कवर न तो क्वालिटी में अच्छे होते हैं और न ही एसी को ठीक से सुरक्षित करते हैं.

कवर हो UV रेजिस्टेंट
अगर आपका AC बाहर की तेज धूप में है, तो कवर UV रेजिस्टेंट हो इस बात का खास ध्यान रखें. इससे AC का रंग धूप में उड़ेगा नहीं और अगले सीजन में आपका AC बिल्कुल नया जैसा ही मिलेगा.

यह भी पढ़ें: HD क्वालिटी में चमकेगा आपका स्टेटस! WhatsApp-Instagram की बस ये एक सेटिंग बदलें और देखें कमाल 

सफाई भी करते रहें 
AC को 6 महीने के लिए कवर करके सीधे गर्मी में न खोलें. सर्दियों के बीच-बीच में जैसे कि हर 2 महीने में एक बार कवर हटाकर उसकी सफाई करते रहें. इससे धूल या गंदगी ज्यादा जमा नहीं होगी और एसी की उम्र भी लंबी होगी. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ACAC safety tipsAir conditioner

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप