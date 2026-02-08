YouTube पर बार-बार सर्च करने का झंझट खत्म! अपनी पसंद के वीडियो की ऐसे बनाएं Playlist, बेहद आसान है तरीका

YouTube अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है. अब लोग इसको पढ़ाई, काम और कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. करोड़ों यूजर्स के साथ यह बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. आज के समय में YouTube पर कोई गाना सुनता है तो कोई फिटनेस वीडियो देखता है और कोई ऑनलाइन क्लास या ट्यूटोरियल के वीडियो देखता है. ऐसे में कई बार लोगों कोई वीडियो बहुत पसंद आता है और बाद में उसे ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो यूट्यूब प्लेलिस्ट आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि आप कैसे चुटकियों में अपनी खुद की वीडियो प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं.

क्या होती है YouTube प्लेलिस्ट और क्यों है जरूरी?

YouTube प्लेलिस्ट असल में यूट्यूब पर वीडियो सेव करने जैसा है. जैसे पुराने जमाने में हम गानों की कैसेट या सीडी बनाते थे, वैसे ही आप यूट्यूब पर अपनी पसंद के अनुसार Work-out, Recipes, Travel Guide या Music के नाम से अलग-अलग फोल्डर बना सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक वीडियो खत्म होते ही अगला वीडियो अपने आप चलने लगता है. अगर प्लेलिस्ट सेव हो जाए, तो एक क्लिक में सारे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं. इससे आप अपना समय बचाने के साथ मनपसंद का कंटेंट मिस होने के डर से भी बच सकते हैं.

YouTube ऐप में कैसे सेव करें प्लेलिस्ट?

अगर आप मोबाइल पर YouTube इस्तेमाल करते हैं. तब प्लेलिस्ट सेव करने का तरीका बेहद आसान है.

स्टेप 1. सबसे पहले आप वह वीडियो चलाएं जिसे आप सेव करना चाहते हैं.

स्टेप 2. अब वीडियो के नीचे दिए गए 'Save' बटन पर टैप करें.

स्टेप 3. जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, नीचे एक पॉप-अप आएगा. यहां से आप 'New Playlist' पर क्लिक करें.

स्टेप 4. अब अपनी प्लेलिस्ट को एक अच्छा सा नाम दें.

स्टेप 5. इसके बाद प्राइवेसी सेट करें कि आप इसे 'Public' रखना चाहते हैं या 'Private'.

स्टेप 6. अंत में 'Create' पर क्लिक कर दें. अब आपकी प्लेलिस्ट तैयार है.

स्टेप 7. इसको आप अपने YouTube की लाइब्रेरी में कभी भी देख सकते हैं.

वेबसाइट पर प्लेलिस्ट सेव करने का तरीका

अगर आप YouTube को लैपटाप या कंप्यूटर पर यूज करते हैं, तब भी आपको लगभग इसी तरीके से प्लेलिस्ट सेव करनी है. इसके लिए सबसे पहले YouTube वेबसाइट खोलें. अब वहां लॉग इन कर लें. अब आपको जो भी प्लेलिस्ट सेव करनी है, उसको खोलें. अब आपको यहां सेव का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में वह प्लेलिस्ट आपकी लाइब्रेरी में ऐड जाएगी.

दूसरों की बनाई प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं सेव

कई बार हमें किसी दूसरे यूजर या चैनल की बनाई हुई पूरी प्लेलिस्ट पसंद आ जाती है. अब आप उस क्रिएटर की प्लेलिस्ट भी सेव कर सकते है. उसे सेव करने के लिए प्लेलिस्ट के नाम के पास बने '+' या 'Save' आइकन पर क्लिक करें. यह आपकी लाइब्रेरी में 'Saved Playlists' सेक्शन में दिखने लगेगी.

ऑफलाइन भी देख सकते हैं वीडियो

अगर आपके पास इंटरनेट की कमी है, तो आप इन वीडियो को 'Download' करके अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं और बिना डेटा खर्च किए कभी भी देख सकते हैं. बस ध्यान रहे कि डाउनलोड किए गए वीडियो कुछ समय बाद अपडेट करने पड़ते हैं.

